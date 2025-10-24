24 de octubre de 2025 - 23:05

"No atiende a padres": la curiosa medida de una universidad española que genera debate

El vicedecanato de la universidad colocó un cartel en la puerta para pedir a los padres que no intervengan en la educación de sus hijos.

Un cartel colocado en el área del Vicedecanato de Prácticas de laUniversidad de Granada generó polémica y debate en redes sociales a partir de la difusión de su imagen.

El texto fijado en la pared dice: "El Vicedecanato de Prácticas No atiende a padres. Todo el alumnado matriculado en Prácticas es mayor de edad".

Esta iniciativa se basa en el hecho de que los alumnos que inician sus primeras prácticas laborales suelen tener 20, 21 o 22 años , edad en la que se considera que ya poseen la madurez necesaria para gestionar sus trámites de forma autónoma y de esta manera incentivar su independencia.

La imagen del cartel circuló en la red social X, y dividió a la opinión pública. Por un lado, se encuentran quienes consideran que los jóvenes aún necesitan cierto apoyo y guía ante su primera experiencia laboral, aquellos que celebran la acción de la universidad, reconocen que es una forma de incentivar la responsabilidad de los estudiantes.

Ante este revuelo, Pedro Valdivia, el vicedecano de Prácticas de la Universidad, explicó que el objetivo es fomentar "la autonomía, la responsabilidad y las competencias del alumnado".

El cartel que generó debate en redes

La iniciativa de la universidad generó gran cantidad de comentarios en X, donde los usuarios, proferoes incluidos, compartieron opiniones y anécdotas en relación al cartel.

Muchos usuarios apoyaron la acción y señalaron que la intromisión de los padres en trámites que corresponden solo a los alumnos: “Afortunadamente esta Universidad aún mantiene el sentido común” y “Qué habrá tenido que vivir para colgar esto…” comentaron. Incluso un usario recordó su experiencia: "En mi instituto, vino una madre con su hija, se incorporaba como interina, para "discutir" con la directora el horario que le había tocado a su hija"

Un usuario con respecto a su vivencia relató: ” yo comencé la Universidad con 17 años (cumplo años en octubre) y mis primeras prácticas fueron al poco de comenzar el curso, siendo yo aún menor de edad.”

Además, un profesor expresó:" A mí una madre me escribió un correo exigiendo que aprobara a su hija (En 3° de la facultad) indicándome amenazadoramente que era abogada colegiada en Madrid y un par de colegios más.”

