La sorpresa de una argentina en España al ver cómo cortan la pizza y que se volvió viral

La pizza es uno de los platos más universales del mundo. Nació en Italia, pero con el paso del tiempo cada país le imprimió su propio sello: desde la forma de cocinarla hasta la manera de servirla. Y aunque todos coinciden en su amor por este clásico, lo cierto es que no en todos lados se come igual.

Esa fue justamente la sorpresa que se llevó Florence, una joven argentina que vive en España, cuando descubrió una costumbre local que jamás había visto: cortar la pizza con tijeras. Lo mostró en un video de TikTok que rápidamente se volvió viral. “Madre mía. Único país del mundo donde se hace esto. Bienvenidos a España”, dijo entre risas mientras grababa cómo su compañero cortaba la pizza recién salida del horno.

En la publicación, que superó las 4.000 visualizaciones en pocas horas, Florence explicó que el detalle que más la sorprendió no fue tanto el método en sí, sino la herramienta que usaron. “El problema es que la tijera es muy chiquitita y está caliente. Es de las uñas”, bromeó al mostrar el utensilio. Esa aclaración abrió un inesperado debate entre usuarios españoles e italianos, muchos de los cuales salieron a defender el método.

¡Claro que se corta con tijeras, pero con las de cocina!", comentaron varios, explicando que en España es algo común y práctico. Otros sumaron que incluso en Italia, cuna de la pizza, los pizzeros utilizan tijeras grandes para porcionar la pizza al taglio (la que se vende por porciones rectangulares). "El rodillo es un invento del demonio", ironizó un usuario, mientras otro aclaró: "No son tijeras de papel, son de cocina".

El método, aunque sorprendente para muchos argentinos, tiene sus ventajas. Permite cortes más limpios, evita arrastrar los ingredientes y no raya las bandejas. Además, resulta ideal para pizzas finas o con mucho queso, porque mantiene intacta la superficie y el topping. Su único punto débil es que requiere una tijera adecuada, afilada y de buen tamaño, ya que con una pequeña —como la del video— el proceso puede volverse incómodo.

Lo curioso es que, lejos de ser una extravagancia moderna, cortar la pizza con tijeras es una tradición extendida en varios países de Europa. En locales italianos de pizza al corte se utiliza este método desde hace décadas, precisamente por su practicidad. En los hogares españoles, en cambio, se volvió costumbre por la facilidad para dividir porciones y porque muchos prefieren evitar el cuchillo o la rueda cortapizza.