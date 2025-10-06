Descubrió que su novio le era infiel con un ingenioso truco casero y lo escrachó en las redes

Una joven tiktoker se volvió viral en las últimas horas luego de compartir el insólito experimento que hizo para comprobar si su novio realmente iba a jugar al fútbol, tal como le decía. Su “prueba” consistió en meter tornillos y otros objetos dentro de los botines del chico antes de que saliera de casa.

“¿No se da cuenta? Miren lo crack que es mi novio jugando a la pelota. No se da cuenta de que le puse tornillos chicos. Es muy capo”, comenzó relatando indignada en su video, que rápidamente acumuló miles de reproducciones.

Según relató la joven, su pareja regresó de jugar y los botines estaban exactamente en el mismo lugar y con los objetos aún adentro . Para su sorpresa, el chico le dijo que hizo tres goles: “Él metió los tres goles que me dijo que metió, con esto, sin sensibilidad en los pies. Un crack”, ironizó.

Pero los tornillos no fueron lo único que escondió. En el botín derecho colocó un hilo dental : “Lo puse para ver si lo sacaba cuando metía el pie y no se dio cuenta”, explicó con tono sarcástico.

Además, encontró un detalle que le llamó la atención: un calzoncillo limpio y un perfume . “¿Todos llevan un calzoncillito cuando van a jugar a la pelota? Curioso... también encontré un perfume. Tres goles metió según él ayer”, agregó.

“No entiendo cómo no soy millonaria si tengo un novio que juega tan bien a la pelota con todas estas cosas acá adentro. Rarísimo”, comentó.

La recomendación de la tiktoker

Finalmente, la tiktoker dejó un consejo a sus seguidoras: "Tomen el tip chicas. Si se van a jugar a la pelota, métanle cositas en los botines a ver si vuelven con las cositas o como el mío que es capo y gana con esto acá adentro".

El video tiene más de 1.8 millones de reproducciones y mil de comentarios: "No existe nada peor que ser suplente y no entrar, prefirió decir que metió 3 goles, a qué lo dejaron de suplente y no entró. Él solo quiso ser tu héroe", "Capaz los saco y después los volvió a poner, para que te sigas haciendo la cabeza", "Pero y quién no juega con tornillos en los botines? Los genios hacemos eso", fueron algunos de los mensajes.