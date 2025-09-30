Es cine: un repartidor logra burlar a una decena de agentes de Inmigración y escapa en bicicleta

Un repartidor de comida en bicicleta logró ecapar de más de diez agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en pleno centro de la ciudad de Chicago. El momento quedó registrado en video y difundido en las redes sociales, donde se convirtió en viral debido a la destreza con la que el joven logró burlar a los oficiales y evadir la situación.
Testigos narraron que el hombre aceleró a toda velocidad y desapareció entre las calles, dejando atrás a los agentes que lo perseguían e intentaban detenerlo.
Según los presentes, el incidente comenzó a raíz de comentarios del joven repartidor hacia los oficiales y insultos hacia el presidente Donald Trump. Los presentes aseguraron que la situación no involucró agresiones físicas hasta el momento en que los agentes comenzaron la persecución.
Embed - Agentes de ICE intentaron detener a un repartidor en Chicago, pero alcanzó a esquivarlos y escapar. #Latinus #InformaciónParaTi
Por el momento, se desconoce la razón específica por la cual el joven era perseguido y si se trataba de una redada migratoria, ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aún no ha realizado ningun tipo de comunicado oficial.
La viralización del video deja abierto a todo tipo de especulaciones
Ante la falta de información, las redes sociales se llenaron de especulaciones. El video tuvo una gran repercusión, replicándose por todas las plataformas, y en TikTok alcanzó 368.9k de me gusta y más de 3 mil comentarios.
Por un lado, muchos usuarios tomaron una postura a favor del joven: "Dios proteja a todos los migrantes que buscan el bienestar para sus familias". Muchos otros, incluso, especularon sobre su origen: “será mexicano, excelente maniobra”, “talento mexicano” y “obvio es de mexico esa persona”.
Otros usuarios se burlaron de la inefectividad de los agentes: “el último agente de ice no quiso agarrarlo” y “esta gente se llama a sí misma la 'raza superior' y luego 13 de ellos no pueden atrapar a un tipo en una bicicleta pequeña”.
Por el momento no se tiene mayor información solo la otorgada por los testigos que transitaban las calles de Chicago, que comentan como a gran velocidad el hombre logró escapar tal y como se refleja en el clip.