Es cine: un repartidor logra burlar a una decena de agentes de Inmigración y escapa en bicicleta

En las calles de Chicago, testigos lograron reflejar en un video la situación de un joven repartidor de comida que logra evadir agentes del ICE.

Un video se convierte en viral al reflejar una inusual situación en el centro de Chicago donde un repartidor logra evadir y escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Un video se convierte en viral al reflejar una inusual situación en el centro de Chicago donde un repartidor logra evadir y escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Un repartidor de comida en bicicleta logró ecapar de más de diez agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en pleno centro de la ciudad de Chicago. El momento quedó registrado en video y difundido en las redes sociales, donde se convirtió en viral debido a la destreza con la que el joven logró burlar a los oficiales y evadir la situación.


Testigos narraron que el hombre aceleró a toda velocidad y desapareció entre las calles, dejando atrás a los agentes que lo perseguían e intentaban detenerlo.

Según los presentes, el incidente comenzó a raíz de comentarios del joven repartidor hacia los oficiales y insultos hacia el presidente Donald Trump. Los presentes aseguraron que la situación no involucró agresiones físicas hasta el momento en que los agentes comenzaron la persecución.

Por el momento, se desconoce la razón específica por la cual el joven era perseguido y si se trataba de una redada migratoria, ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aún no ha realizado ningun tipo de comunicado oficial.

La viralización del video deja abierto a todo tipo de especulaciones

Ante la falta de información, las redes sociales se llenaron de especulaciones. El video tuvo una gran repercusión, replicándose por todas las plataformas, y en TikTok alcanzó 368.9k de me gusta y más de 3 mil comentarios.

Por un lado, muchos usuarios tomaron una postura a favor del joven: "Dios proteja a todos los migrantes que buscan el bienestar para sus familias". Muchos otros, incluso, especularon sobre su origen: “será mexicano, excelente maniobra”, “talento mexicano” y “obvio es de mexico esa persona”.

Otros usuarios se burlaron de la inefectividad de los agentes: “el último agente de ice no quiso agarrarlo” y “esta gente se llama a sí misma la 'raza superior' y luego 13 de ellos no pueden atrapar a un tipo en una bicicleta pequeña”.

Por el momento no se tiene mayor información solo la otorgada por los testigos que transitaban las calles de Chicago, que comentan como a gran velocidad el hombre logró escapar tal y como se refleja en el clip.




