24 de septiembre de 2025 - 02:10

Choque viral: iba manejando su moto y quedó con la cabeza atascada dentro del semáforo

Un grupo de bomberos trabajó aproximadamente 40 minutos para cortar el poste y liberar al joven de manera segura.

Manejaba su moto y tuvo un accidente en el cual el impacto hizo que su cabeza quedara atascada en el semáforo.&nbsp; &nbsp;

Foto:

Por Redacción

AUn joven de la ciudad deChengdu, China, protagonizó un insólito accidente que terminó convirtiendose en viral tras quedar registrado en video. Mientras conducía su moto eléctrica, se estrelló contra un semáforo y su cabeza quedó atrapada dentro.

Ante la situación, un equipo de bomberos acudió de inmediato para rescatarlo. Debido a la complejidad del caso y a las precauciones necesarias para no lastimarlo, el procedimiento se extendió durante unos 40 minutos. Finalmente, lograron desencajarlo de forma segura y el hombre fue trasladado a un hospital, donde confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

El video del rescate se viralizó en redes y acumuló cientos de comentarios. Algunos usuarios aprovecharon para hacer bromas: “El tipo, literal, odiaba los semáforos”, “¡Qué gran disfraz de Halloween!”, o “Su visión va a estar teñida de rojo y verde por un tiempo”.

Sin embargo, más allá del humor, otros recordaron la gravedad del hecho y advirtieron sobre los riesgos de un accidente así: “¡Esto no es algo para tomar a la ligera, muchachos, les podría pasar a ustedes!”.

