Accidente fatal en Lavalle: un ciclista murió tras ser atropellado por una camioneta

El hecho ocurrió en la zona de Costa de Araujo. La víctima tenía 20 años. El conductor de la camioneta dio negativo en el test de alcoholemia.

Un siniestro vial ocurrido en la noche del jueves dejó como saldo la muerte de un joven en la zona de Costa de Araujo, departamento de Lavalle. La víctima fue identificada como Lautaro Arabel, de 20 años, quien circulaba en bicicleta cuando fue alcanzado por una camioneta. El hecho ocurrió a las 21.46 sobre calle Núñez, entre 24 y General Ortega, frente a la finca Coraltí.

Según informaron las autoridades, la camioneta Ford F-100 era conducida por Daniel B., de 63 años, quien se desplazaba de sur a norte. Por motivos que todavía se investigan, no habría advertido la presencia del ciclista que circulaba en el mismo sentido y lo impactó por alcance. El Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar, pero los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento inmediato de Arabel debido a la gravedad de las lesiones.