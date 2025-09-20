20 de septiembre de 2025 - 11:40

Accidente fatal en Lavalle: un ciclista murió tras ser atropellado por una camioneta

El hecho ocurrió en la zona de Costa de Araujo. La víctima tenía 20 años. El conductor de la camioneta dio negativo en el test de alcoholemia.

Foto:

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Accidente en Lavalle
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial ocurrido en la noche del jueves dejó como saldo la muerte de un joven en la zona de Costa de Araujo, departamento de Lavalle. La víctima fue identificada como Lautaro Arabel, de 20 años, quien circulaba en bicicleta cuando fue alcanzado por una camioneta. El hecho ocurrió a las 21.46 sobre calle Núñez, entre 24 y General Ortega, frente a la finca Coraltí.

Los detalles del accidente

Según informaron las autoridades, la camioneta Ford F-100 era conducida por Daniel B., de 63 años, quien se desplazaba de sur a norte. Por motivos que todavía se investigan, no habría advertido la presencia del ciclista que circulaba en el mismo sentido y lo impactó por alcance. El Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar, pero los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento inmediato de Arabel debido a la gravedad de las lesiones.

image

Efectivos de Policía Vial sometieron al conductor al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. En el sitio trabajaron peritos de científica y personal del Tribunal de Ética en la Noche (TEN), mientras que la fiscal de la Oficina Fiscal N.° 1 de Las Heras-Lavalle, Dra. Peñaranda, dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.

