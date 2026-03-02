2 de marzo de 2026 - 11:02

Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales

Un galpón de una mueblería quedó completamente destruido tras un incendio de gran magnitud ocurrido en la madrugada en Lavalle. El lugar estaba sin ocupantes al momento del siniestro, por lo que no hubo heridos.

Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales

Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales

Foto:

Ministerio de Seguridad
Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales

Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales

Foto:

Ministerio de Seguridad
Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales

Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Un incendio de grandes proporciones consumió por completo una fábrica de muebles durante la madrugada de este lunes en Lavalle, provocando importantes pérdidas materiales aunque sin registrar víctimas.

Leé además

Un incendio en Ciudad movilizó a Bomberos y al SEC.

Incendio en Ciudad terminó con dos viviendas afectadas

Por Redacción Policiales
Incendio accidental en La Consulta: tres niños fueron hospitalizados.

Un menor manipuló alcohol y un encendedor y provocó un incendio en San Carlos: tres chicos internados

Por Redacción Policiales

El siniestro se produjo alrededor de las 6:07 en un comercio identificado como “Mueblería DS”, ubicado sobre calle Tres de Mayo, a unos 100 metros de la Ruta 36, jurisdicción de la Comisaría 17°.

Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales
Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales

Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales

Según informaron fuentes policiales, varios llamados de vecinos alertaron a la línea de emergencias al observar intensas llamas que salían del galpón. Al arribar al lugar, efectivos policiales junto a dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios iniciaron un operativo para sofocar el fuego.

Tras las tareas de extinción, los equipos constataron daños totales en una nave industrial de aproximadamente 60 metros de ancho por 40 de largo. En su interior se encontraban entre 400 y 500 muebles, además de maquinaria y herramientas de trabajo, entre ellas dos compresores, tres amoladoras, sierras eléctricas, taladros, máquinas circulares, ruteadoras y pistolas de pintura, todo lo cual resultó destruido.

Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales
Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales

Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales

Al momento del incendio el lugar se encontraba sin moradores, por lo que no se registraron heridos ni víctimas fatales.

La Oficina Fiscal de la jurisdicción tomó intervención en el caso, mientras que personal de Bomberos realizará las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego, ya que por el momento no se han establecido las causas del siniestro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Imagen ilustrativa. 

Se atrincheró y prendió fuego su habitación: dramático rescate de un hombre en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Comenzó el juicio contra Felipe Pettinato y en la primera instancia se negó a dar declaraciones. 

Felipe Pettinato se negó a declarar en el juicio por la muerte de su neurólogo: "Es mi derecho"

Por Redacción Espectáculos
impactante choque en maipu: dos autos destruidos, un conductor atrapado y un frenetico operativo

Impactante choque en Maipú: dos autos destruidos, un conductor atrapado y un frenético operativo

Por Redacción Policiales
De acuerdo con las primeras evaluaciones, la víctima habría caído desde una altura aproximada de 11 metros, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

Salió a caminar y la encontraron muerta en un cerro: qué le pasó a la mujer de 69 años hallada sin vida

Por Redacción Policiales