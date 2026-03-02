Un galpón de una mueblería quedó completamente destruido tras un incendio de gran magnitud ocurrido en la madrugada en Lavalle. El lugar estaba sin ocupantes al momento del siniestro, por lo que no hubo heridos.

Un incendio de grandes proporciones consumió por completo una fábrica de muebles durante la madrugada de este lunes en Lavalle, provocando importantes pérdidas materiales aunque sin registrar víctimas.

El siniestro se produjo alrededor de las 6:07 en un comercio identificado como “Mueblería DS”, ubicado sobre calle Tres de Mayo, a unos 100 metros de la Ruta 36, jurisdicción de la Comisaría 17°.

Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales Ministerio de Seguridad Según informaron fuentes policiales, varios llamados de vecinos alertaron a la línea de emergencias al observar intensas llamas que salían del galpón. Al arribar al lugar, efectivos policiales junto a dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios iniciaron un operativo para sofocar el fuego.

Tras las tareas de extinción, los equipos constataron daños totales en una nave industrial de aproximadamente 60 metros de ancho por 40 de largo. En su interior se encontraban entre 400 y 500 muebles, además de maquinaria y herramientas de trabajo, entre ellas dos compresores, tres amoladoras, sierras eléctricas, taladros, máquinas circulares, ruteadoras y pistolas de pintura, todo lo cual resultó destruido.

Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales Voraz incendio destruyó una mueblería en Lavalle: perdidas totales Ministerio de Seguridad Al momento del incendio el lugar se encontraba sin moradores, por lo que no se registraron heridos ni víctimas fatales.

La Oficina Fiscal de la jurisdicción tomó intervención en el caso, mientras que personal de Bomberos realizará las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego, ya que por el momento no se han establecido las causas del siniestro.