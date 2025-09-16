"Lo que nunca quise escuchar": el dramático relato de Daniela Celis sobre cómo se enteró del accidente de Thiago Medina

La ex Gran Hermano relató quién le contó y cómo fue el momento en el que supo que Thiago se había accidentado con su moto y estaba internado.

Daniela Celis habló en la puerta del hospital donde Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, luego del grave accidente en moto que sufrió en Moreno. La ex Gran Hermano y madre de las hijas del joven, Aimé y Laia, relató el momento en que recibió la noticia y el llamado que nunca pensó atender.

En diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos, Celis contó que la primera señal de alarma llegó cuando regresó a su casa y no encontró a Thiago, quien estaba cuidando a las niñas.

“Lo llamaba por teléfono y me parecía muy raro que no atendiera. Nunca dejamos solas a las nenas”, explicó la joven, que señaló que las niñas llevaban una hora y media al cuidado de la niñera, algo que no ocurre en la rutina familiar.

Embed - DANIELA CELIS SOBRE EL ACCIDENTE DE THIAGO MEDINA: "ESTOY DESTROZADA POR DENTRO" El momento en el que Daniela Celis recibió el llamado La preocupación creció cuando se comunicó con Camilota, hermana de Thiago, quien le informó que el joven había salido a buscar la moto luego de que se la ploteen y que en diez minutos regresaba. El tiempo pasó y Medina no volvía.

“Empecé a llamar a su celular, y nada. Hasta que después de media hora me atendieron el teléfono. Era la voz de una mujer y lo que nunca quise escuchar lo escuché: ‘Estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital de Moreno, necesitamos que vengas urgente. No podemos darte ningún diagnóstico, está en quirófano’”, relató con angustia.