"Es algo para largo": Camilota, la hermana de Thiago Medina, habló del estado de salud del ex Gran Hermano

Thiago Medina , ex participante de Gran Hermano , atraviesa horas críticas tras sufrir un gravísimo accidente con su moto en el partido de Moreno. El joven de 22 años permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega , donde llegó de urgencia con múltiples lesiones que pusieron en riesgo su vida.

El parte médico inicial indicó fracturas desde la cuarta hasta la novena costilla, una fractura de clavícula y perforaciones en el hígado y el pulmón. Además, los médicos tuvieron que extirparle el bazo para estabilizar su cuadro.

La gravedad del accidente conmocionó a familiares, amigos y seguidores del reality que siguen minuto a minuto su evolución, con mensajes de apoyo y de pedidos de cadena de oración por la pronta recuperación del joven.

Camilota, hermana de Thiago y conocida por su paso por Cuestión de Peso, habló con Telefe y dio detalles sobre el estado del joven: “ Thiago está estable, está evolucionando. Ya pasaron 48 horas y muestra una leve mejoría ”.

La joven remarcó que el camino hacia la recuperación será largo y pidió respeto en un momento tan delicado: “ Creo que la gente tiene que entender que es un proceso y lo va a ser, es algo para largo . Lo único que queremos es que haya respeto, no digan cosas falsas y damos las gracias por todos los que nos acompañan".

Habla Camilota, hermana de Thiago Medina. "Estamos en shock" El hombre que tomo de la mano a Thiago le contó a su hermana que fue lo que dijo. #ALaBarbarossa pic.twitter.com/atwhnZJXpN

"Se acercaron hasta pastores ayer. Hay gente que nos apoya, pero en este momento solo pedimos cadena de oración porque está peleando por su vida”, agregó la hermana mayor de Thiago.

Camilota pidió trabajo para afrontar los gastos de internación de su hermano

Camilota también se mostró conmovida al describir lo que atraviesa la familia: “Estamos viviendo algo que nunca esperamos”. La frase dejó en claro la magnitud del impacto emocional que generó el accidente, no solo en el entorno íntimo de Thiago sino también en quienes lo siguen desde su paso por la televisión.

En paralelo, la hermana del ex Gran Hermano utilizó sus redes sociales para pedir trabajo y así poder colaborar con los gastos que acarrea la situación. El pedido se sumó a las cadenas de oración que distintos grupos de fanáticos y allegados impulsaron en apoyo a Medina.