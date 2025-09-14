14 de septiembre de 2025 - 11:00

Difundieron el video del dramático accidente de Thiago Medina: su estado sigue siendo crítico

El exparticipante de Gran Hermano se encuentra en terapia intensiva. Le extirparon el bazo, sufrió múltiples fracturas y tiene varios órganos afectados.

Thiago Medina pelea por su vida tras un duro accidente de moto.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En las últimas horas se difundió un video de una cámara de seguridad que captó el momento del impacto. Mientras tanto el parte médico confirmó la gravedad de las lesiones: fue sometido a una cirugía de emergencia, le extirparon el bazo y se encuentra con asistencia respiratoria mecánica.

El parte fue emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires cerca de las 12 del mediodía del sábado. El siniestro ocurrió a las 19:50 del viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia.

Video del accidente de Thiago Medina

Según supo Noticias Argentinas, Medina, quien circulaba con el casco puesto en su moto en sentido a General Rodríguez, embistió a un automóvil conducido por una mujer.

El video que trascendió, según informó el medio Semanario Actualidad, muestra parte de la secuencia del violento impacto. Inmediatamente después del choque, Thiago fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Allí, el cuadro que presentaba obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. El parte médico es alarmante: le extirparon el bazo, sufrió la fractura de varias costillas y tiene afectados los pulmones, los riñones y el hígado.

Actualmente, el joven de 21 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Su pronóstico es reservado.

Su expareja y madre de sus dos hijas gemelas, Daniela Celis, se encuentra en el hospital junto a la familia de Medina y ha pedido cadenas de oración. En sus redes, destacó un dato que pudo haberle salvado la vida: “Gracias a Dios tenía el casco puesto”.

