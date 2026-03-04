Detuvieron al padre de Thiago Medina: de qué lo acusan y cómo reaccionó el exconcursante de Gran Hermano

Julio Ricardo Medina, quien también es padre de Camila Deniz, quedó nuevamente privado de su libertad tras protagonizar un violento episodio familiar.

Este martes, y por segunda vez, detuvieron al padre de Thiago Medina y Camila Deniz - la primera vez fue en 2022, cuándo el mediático participaba de Gran Hermano-. Julio Ricardo Medina tiene una grave acusación en su contra por un episodio familiar.

“En pleno 2022, Thiago estaba justamente en la casa de Gran Hermano jugando y su papá era detenido. Thiago tiene nueve hermanos, son en total diez. Algunos son hermanos del mismo padre y madre, algunos medio hermanos, pero en total son diez que se quieren muchísimo y que convivían”, detallaron, en El Diario de Mariana (América TV).

"Fue denunciado en aquel momento por Camila, a quien afectuosamente todos decimos Camilota. En aquel momento intervino la Fiscalía Nº 1 por lesiones y amenazas agravadas. También el papá de Thiago tiene un tema de consumo", agregaron en DDM.

Detuvieron por segunda vez al padre de Thiago Medina “Los hijos, la Fiscalía, todos se relajaron porque había una medida que le impedía el acercamiento al hogar familiar. Esta semana se venció. ¿Qué hizo este hombre? Decidió acercarse nuevamente a la casa. Cayó de imprevisto”, agregaron.

“Y ante el diálogo con sus hijos, le decían, ‘acá no podés estar papá’. Insistió y quiso ingresar por la fuerza. Ahí se dio una situación de violencia. Los hijos, aún así, con todo esto, prefieren preservar al papá. No quieren dar mayores detalles. Solo que se tuvo que dar intervención a la policía, a la fiscalía”, informaron.