Pase inesperado: el directivo que se cambia de C5N a LN+ para levantar el rating

Un movimiento inesperado sacudió al mapa de los canales de noticias de Argentina, ya que Nicolás Bocache , quien hasta hace pocos días era director de Noticias y Contenidos del canal kirchnerista C5N , renunció en el Grupo Indalo para asumir como nuevo director de Contenidos de La Nación+ , en una apuesta fuerte para intentar revertir la caída de audiencia que arrastra la señal oficialista.

Aunque asumirá formalmente el lunes 9 de marzo, Bocache ya comenzó a dar indicaciones a los principales conductores y a tomar decisiones estratégicas, según fuentes del sector dijeron a Clarín.

Su desembarco generó fuerte impacto interno, ya que llega desde C5N, canal que hoy ocupa el segundo lugar en el ranking de noticias después de TN. Su misión será relanzar la pantalla de LN+, señal que quedó relegada al quinto puesto en audiencia desde la partida masiva de figuras como Eduardo Feinmann a A24.

En febrero, TN se consolidó en febrero como líder con 2,33 puntos de rating , seguido por C5N con 1,68. Más atrás quedaron A24 con 1,17, Crónica TV con 0,88 y LN+ con 0,76 puntos, según datos de Ibope.

La caída de LN+ fue pronunciada desde que Juan Cruz Ávila se fue a fines de 2024 para dirigir A24, llevándose a los periodistas más convocantes , como Feinmann, Pablo Rossi y Antonio Laje.

Así, en noviembre de 2024, cuando todavía se ubicaba segundo detrás de TN, el canal LN+ promediaba 1,78 puntos. En poco más de un año perdió el 57% de su audiencia.

Durante 2025, la conducción de LN+ quedó en manos de una mesa de programación integrada por Luis Majul, Esteban Talpone y el CEO de La Nación, Francisco Seghezzo, pero los resultados no lograron frenar la sangría de audiencia.

Luis Majul, conductor de LN+ Luis Majul, conductor de LN+ Web

En febrero de 2026 se concretó la renuncia de Talpone, quien anunció el fin de su ciclo como gerente de Noticias de LN+ luego de más de cinco años en la señal, dejando el lugar para Bocache, exdirectivo de C5N.

Bocache llega con el antecedente de haber reformulado la pantalla de C5N, incorporando entretenimiento, debates y nuevas figuras, y de haber contribuido a consolidar al canal en el segundo lugar del ranking. De hecho, en 2025, fue reconocido con un Martín Fierro como mejor productor general.

En paralelo, en el Grupo Indalo designaron a Carlos Infante a cargo de los medios K, mientras buscan reemplazo para el área que dejó vacante Bocache.