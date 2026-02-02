2 de febrero de 2026 - 21:10

Fabián Doman confirmó que no seguirá en A24 y apuntó contra la conducción del canal

A través de un video, Doman aseguró que tenía continuidad confirmada en A24 y cuestionó la forma en que se produjo su salida.

Fabián Doman anunció que fue desvinculado de A24.

Foto:

Instagram / @fabiandoman
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La etapa de Fabián Doman como figura de A24 llegó a su fin de manera abrupta. El propio periodista confirmó que fue desvinculado del canal y denunció irregularidades y falta de transparencia en el proceso, con duras críticas dirigidas a las autoridades de la señal.

“No estaré este año en el canal de noticias A24 y no ha sido por decisión mía”, expresó Doman en un video publicado en sus redes sociales, donde dio detalles de la situación y cuestionó el manejo interno del multimedios.

Según relató, durante el mes de diciembre recibió confirmaciones explícitas de continuidad por parte del director periodístico Juan Cruz Ávila, incluso en dos oportunidades. Además, recordó que su último programa, emitido el 19 de diciembre, cerró con una despedida al público anunciando su regreso para el lunes 2 de febrero.

Sin embargo, tras volver de sus vacaciones, la situación cambió. Doman aseguró que no logró comunicarse con las autoridades del canal y que recién recibió una llamada informal en la que se mencionó la posibilidad de un cambio de horario, sin definiciones concretas. “Nadie se puso en contacto conmigo”, afirmó.

El periodista sostuvo que nunca obtuvo explicaciones claras sobre la decisión final, pese a que su programa registraba buenos niveles de audiencia, el mayor share del prime time y una sólida performance comercial. “Cuando pregunté las razones por las que el programa no seguiría (…) no obtuve respuesta alguna”, señaló.

En su descargo, Doman remarcó que rechazó otras propuestas laborales en distintos medios debido a la confirmación previa de su continuidad en A24. “No me pasó nunca que me confirmen, te den vacaciones y cuando volvés ese trabajo no está”, expresó.

Si bien reconoció que el canal tiene la potestad de decidir su programación, reclamó una comunicación formal, clara y en tiempo, algo que, según afirmó, no ocurrió. “Eso llena este proceso de dudas y de preguntas sin respuestas”, sostuvo.

Por último, dejó abierta la posibilidad de revelar más detalles en el futuro: “Por educación y por decoro hay cosas que todavía no contaré, pero en su momento sí lo haré”, concluyó, apuntando directamente contra la conducción de A24.

