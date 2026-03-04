Es un ícono del cine de terror, apareció en Marvel y anunció que padece cáncer: "Soy un cabrón duro"

El ícono de Hollywood Bruce Campbell, mundialmente reconocido por su papel como Ash Williams en la saga Evil Dead , confirmó a través de sus redes sociales que padece un tipo de cáncer incurable pero tratable. A sus 67 años , el intérprete decidió comunicar personalmente su situación para evitar la propagación de rumores falsos sobre su salud.

La noticia generó un impacto inmediato en la comunidad cinematográfica, especialmente entre los seguidores del cine de terror y de culto. Campbell, fiel a su estilo irónico y frontal, describió su diagnóstico como una "oportunidad" que debe aprovechar, admitiendo que el hallazgo también representó un shock inicial para él. A pesar de la gravedad del anuncio, el actor se mostró optimista y enfocado en los pasos a seguir para mantener su calidad de vida.

"Hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama oportunidad, así que, aprovechémoslo: yo tengo una de esas", comienza en su escrito el intérprete de 67 años: "También se le llama un tipo de cáncer tratable, no curable. Disculpen si es un shock, para mí también lo ha sido", expresó.

“No busco compasión ni consejos, solo quiero adelantarme a la información falsa (que inevitablemente aparecerá). No teman, soy un viejo duro y tengo un gran apoyo, así que espero seguir por aquí un buen tiempo. Como siempre, son los mejores fans del mundo y espero verlos pronto”, sentenció el actor.

La principal consecuencia de este diagnóstico es una reestructuración profunda de su agenda profesional inmediata. Campbell explicó que las necesidades del tratamiento médico y las obligaciones laborales no siempre son compatibles, lo que lo obligó a cancelar varias convenciones de fans programadas para este verano. Su prioridad absoluta ahora es recuperarse lo máximo posible durante los meses de calor para poder cumplir con sus proyectos futuros.

El motivo detrás de esta decisión fue que el actor prefirió ser él quien difunda los hechos antes de que comiencen a circular versiones inexactas sobre su estado. Además, la distinción técnica entre un cáncer "tratable" y uno "curable" es fundamental en su caso; esto implica que, aunque la enfermedad no pueda erradicarse por completo del organismo, puede ser controlada mediante protocolos médicos específicos que permiten prolongar la vida y mantener la funcionalidad, siempre que se respeten los tiempos de descanso y las intervenciones necesarias.

El legado de un ícono del cine y su futuro en la pantalla

Bruce Campbell ha construido una trayectoria sólida como el actor fetiche del director Sam Raimi, con quien saltó a la fama en 1981 con el estreno de Posesión infernal. A lo largo de cuatro décadas, se ganó el respeto de la industria no por los grandes premios de Hollywood, sino por su carisma y su estatus de leyenda en el cine de serie B. Sus cameos en la trilogía original de Spider-Man y en la secuela de Doctor Strange son momentos celebrados por millones de aficionados en todo el mundo.

Pese al diagnóstico, el actor no planea retirarse de la escena pública de forma definitiva. Su plan de trabajo contempla regresar en el otoño de este año para realizar la gira de promoción de su nueva película, titulada Ernie & Emma. Este proyecto representa su regreso a la gran pantalla y es el motor que impulsa sus esfuerzos de recuperación durante este año.

El apoyo de sus seguidores ha sido masivo, con millones de visualizaciones y muestras de cariño en sus perfiles oficiales. Campbell agradeció este respaldo y reafirmó su identidad como un hombre duro que cuenta con el apoyo necesario para enfrentar este desafío durante un largo tiempo.