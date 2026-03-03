"El panorama es desolador": Guillermo Francella alertó sobre la crisis del cine argentino

El actor Guillermo Francella manifestó su preocupación por la situación que atraviesa la industria audiovisual argentina y describió el escenario actual como “desolador” . Días después de pronunciarse en contra de la quita de autonomía financiera del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales , volvió a cuestionar el presente del sector.

En una entrevista con el programa Puro Show Noche, emitido por El Trece, el actor fue contundente: “ Acá más que la grieta hay una realidad. No hay trabajo, no hay ficción . Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador. No se filma. La televisión abierta desapareció ”.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Francella contrastó la actualidad con los inicios de su carrera. “Cuando yo empecé, había unitarios, tiras diarias, tiras semanales. Siempre había muchísimo trabajo”, recordó. Según explicó, ese volumen de producción generaba una continuidad laboral constante que permitía la aparición de nuevas figuras.

“Nosotros, protagonistas, de golpe observábamos la novela de la tarde y decíamos: ‘¿Quién es el que hace de chofer?. Nos gusta este muchacho o esta chica, ¿por qué no la convocamos para un casting? Siempre había una continuidad laboral ”, evocó.

Para el actor, ese esquema prácticamente desapareció. “Hoy eso desapareció. Hoy hay algo que excede si opinás de una manera u otra. Es la verdad. No hay trabajo, la gente dejó de concurrir al cine , el advenimiento de las plataformas es todo”, sostuvo, al señalar una transformación estructural en los modos de consumo y financiamiento .

Francella también remarcó el impacto directo en el sector: “La ausencia de trabajo es notoria y es perjudicial”. Al mismo tiempo, buscó despegar su postura de cualquier alineamiento político: “A mí no me gusta estar en ninguna vereda. Como argentino, sé de la realidad que estamos atravesando. Hay que vivirla como sea. Ojalá que haya cambios”.

Disney+ anunció un spin-off sobre "El Encargado" de Guillermo Francella. Guillermo Francella en "El Encargado". gentileza

En ese marco, reafirmó su rechazo a la modificación que afecta la autonomía financiera del INCAA: “Cuando hay algo importante como lo que está ocurriendo ahora, que le quieren sacar la autonomía financiera al INCAA, yo no estoy de acuerdo”.

Sobre el cierre, reflexionó sobre el avance del streaming. Si bien reconoció sus ventajas, advirtió sobre su impacto en las salas tradicionales: “Yo entiendo que es cómoda la plataforma. Te instalás con un gran sonido envolvente, estás en tu casa. Pero la rutina maravillosa de ir al cine desapareció”.

Y cerró: “Ni las películas de los Oscar son vistas. Entonces, por un lado, las plataformas nos dan visibilidad en todo el mundo. Pero, por otro lado, conspiran en que la gente no vaya al cine. Está habiendo otra forma de ver”.