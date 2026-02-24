Aseguran que Guillermo Francella habría comenzado una relación con Elba Marcovecchio: "Cara a cara"

La información surgió este lunes en LAM y fue difundida por el conductor Ángel de Brito.

Un supuesto acercamiento entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio instaló una nueva versión de romance en el mundo del espectáculo argentino. La información surgió este lunes en el programa LAM y fue difundida por el periodista Ángel de Brito. El encuentro ocurre a pocos meses de la separación del actor y tras el fallecimiento de la pareja de la abogada.

Guillermo Francella eligió entre Messi, Maradona o Pelé en Homo Argentum y sorprendió Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, ambos fueron vistos conversando de manera muy cercana durante una fiesta a la que asistieron numerosos periodistas.

La confirmación de Ángel de Brito De Brito aseguró al aire que al menos diez periodistas presenciaron la escena y podían respaldar lo ocurrido. “Los que estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, carita con carita, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella, que está separado ya saben, y Elba Marcovecchio”, expresó en el ciclo. La revelación generó sorpresa inmediata en el panel, donde calificaron la situación como inesperada.

Los integrantes del programa remarcaron que no hubo besos ni gestos afectivos explícitos. El conductor aclaró que "no se besaron y no se tocaron", sino que mantuvieron una conversación en un tono cercano que llamó la atención de los presentes. Denise Dumas planteó otra posibilidad y sugirió que la abogada podría estar asesorando al actor en cuestiones legales vinculadas a su separación.

Karina Iavícoli también se mostró sorprendida. “Nos shockeó. Como que no les veo... Porque a Francella le gusta el perfil bajo y Elba es como ‘un perfil más alto’”, comentó, aludiendo a los distintos estilos públicos de ambos.