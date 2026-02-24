Aseguran que Guillermo Francella habría comenzado una relación con Elba Marcovecchio: "Cara a cara"

Un supuesto acercamiento entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio instaló una nueva versión de romance en el mundo del espectáculo argentino. La información surgió este lunes en el programa LAM y fue difundida por el periodista Ángel de Brito. El encuentro ocurre a pocos meses de la separación del actor y tras el fallecimiento de la pareja de la abogada.
Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, ambos fueron vistos conversando de manera muy cercana durante una fiesta a la que asistieron numerosos periodistas.
La confirmación de Ángel de Brito
De Brito aseguró al aire que al menos diez periodistas presenciaron la escena y podían respaldar lo ocurrido. “Los que estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, carita con carita, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella, que está separado ya saben, y Elba Marcovecchio”, expresó en el ciclo. La revelación generó sorpresa inmediata en el panel, donde calificaron la situación como inesperada.
Reacciones en el estudio y primeras especulaciones
Los integrantes del programa remarcaron que no hubo besos ni gestos afectivos explícitos. El conductor aclaró que “no se besaron y no se tocaron”, sino que mantuvieron una conversación en un tono cercano que llamó la atención de los presentes. Denise Dumas planteó otra posibilidad y sugirió que la abogada podría estar asesorando al actor en cuestiones legales vinculadas a su separación.
Karina Iavícoli también se mostró sorprendida. “Nos shockeó. Como que no les veo... Porque a Francella le gusta el perfil bajo y Elba es como ‘un perfil más alto’”, comentó, aludiendo a los distintos estilos públicos de ambos.
Contexto sentimental de los protagonistas
Guillermo Francella, protagonista de la serie El Encargado, finalizó a comienzos de 2025 su matrimonio con Marynés Breña tras 36 años de relación. La propia Breña confirmó la separación y explicó que se debió a un desgaste, aunque sostuvo que mantienen diálogo cotidiano y buen vínculo.
Por su parte, Elba Marcovecchio mantuvo una relación con el periodista Jorge Lanata desde 2020 hasta el fallecimiento del conductor el 30 de diciembre de 2024.