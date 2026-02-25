El pianista Julio Mazziotti presenta su disco E·R·E·S en el Independencia

El pianista y compositor mendocino Julio Mazziotti regresará a uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia para presentar oficialmente su nuevo trabajo discográfico, E·R·E·S. El concierto tendrá lugar el viernes 27 de febrero , a las 21, en el Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad), en una propuesta artística que promete una experiencia íntima y sensorial atravesada por la música, el movimiento y la emoción.

Reconocido internacionalmente por su estilo de piano contemporáneo y composiciones originales , Mazziotti propone en este nuevo álbum un proyecto conceptual que va más allá de la presentación musical tradicional. Según plantea el propio artista, E·R·E·S funciona como una declaración sobre la conexión humana y el poder expresivo del sonido y el silencio.

El título del disco se construye como una sigla que resume los pilares del universo creativo del músico: Esencia , entendida como aquello que emerge cuando la música despoja de lo superficial; Resonancia , como el eco emocional que se comparte con el otro; Emoción , concebida como un puente capaz de unir sin palabras; y Silencio , ese espacio íntimo donde nacen y descansan las notas.

“Este concierto es una invitación a despojarnos de lo cotidiano y reencontrarnos en esa esencia compartida que solo la música y el silencio pueden revelar”, afirma Mazziotti sobre el espíritu de la obra, que ya ha llevado a distintos escenarios internacionales y que ahora presenta oficialmente en su tierra natal.

La función se desarrollará en plena temporada vendimial , un contexto que amplía la expectativa tanto para el público local como para los turistas que visitan Mendoza durante estas semanas. El repertorio incluirá las composiciones del nuevo álbum y también un recorrido por algunas de las piezas más representativas de su trayectoria, en un formato que busca generar una atmósfera cinematográfica e introspectiva.

Invitados especiales para la presentación

La noche contará además con la participación de dos invitados especiales que aportarán nuevas dimensiones al espectáculo. Por un lado, el reconocido cantante Pocho Sosa se sumará al piano de Mazziotti para interpretar dos canciones especialmente preparadas para esta ocasión, en un cruce artístico que une la canción popular con el lenguaje del piano contemporáneo. Por otro, la bailarina y coreógrafa Cristina Castro llevará al escenario performances de danza en vivo creadas especialmente sobre composiciones originales del músico, incorporando el movimiento como parte esencial de la experiencia escénica.

“Presentar E·R·E·S en el Independencia junto a artistas de la talla de Pocho y Cristina es un sueño cumplido. Buscamos que el público no solo escuche, sino que sienta la resonancia de cada nota y cada movimiento en su propio ser”, destacó el compositor.

Con una carrera internacional consolidada, Mazziotti vuelve así a Mendoza para ofrecer un espectáculo que combina la intimidad del piano solista con la potencia de las artes compartidas. La presentación marcará además el punto de partida de su gira internacional 2026, que continuará posteriormente por distintos países de Europa.

Las entradas generales tienen un valor de 25.000 pesos y pueden adquirirse en la boletería del Teatro Independencia o de manera online a través de EntradaWeb. La cita propone, más que un concierto, una pausa musical para reconectar con la sensibilidad en el corazón cultural de la provincia.