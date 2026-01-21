Ángel de Brito cruzó con dureza a Eial Moldavsky tras sus críticas a LAM: "Sin calle"

Un nuevo cruce mediático se desató luego de que Eial Moldavsky realizara un descargo público en el streaming de OLGA, donde cuestionó con dureza a LAM y a la forma en que el programa aborda la vida privada de distintas figuras. El influencer apuntó directamente contra el ciclo que conduce Ángel de Brito y abrió un debate que rápidamente generó repercusiones en redes y en el ambiente del espectáculo.
Durante su intervención, Moldavsky expresó su malestar por ciertos contenidos que, según él, ya se encuentran naturalizados en la televisión. “Después tenés un montón de gente diciendo barbaridades y hablando. Mismo en LAM hay gente que habla pésimo de otras personas, dice barbaridades de otra gente, publica intimidades sin ningún tipo de consentimiento, cosa que es una violación total a la vida en comunidad, y nadie dice nada porque eso ya está aceptado”, sostuvo al aire.
La respuesta de Ángel de Brito
La respuesta de Ángel de Brito no tardó en llegar y fue fiel a su estilo frontal. Al abordar el tema en LAM, el conductor enmarcó sus dichos en una crítica más amplia vinculada al ingreso de figuras jóvenes al mundo mediático. “Tiene que ver un poco con esto de los hijos de los famosos, que a veces llegan a la tele o al streaming sin ningún tipo de preparación, a veces, intelectual o profesional o sin calle, que es lo más difícil, que es lo más difícil, la astucia”, afirmó en el inicio de su descargo, marcando una diferencia clara con Moldavsky.
Lejos de quedarse en una respuesta general, De Brito profundizó su postura y recordó un episodio previo que involucró al influencer y a Lali Espósito. “En el caso de Eial Moldavsky debiera todavía hablar de lo que hizo con Lali Espósito. Porque él levanta el dedito diciendo que LAM no sé qué cosa, pero él contó en ese mismo streaming que le hizo una micropenetración a Lali, que Lali se la chupó, que lo invitó a España a vivir ocho meses y que ella le pagaba todo, que no se preocupe… Lo contó como una cosa graciosa, la filosofía no le sirvió para nada en la vida”, lanzó el periodista, sin suavizar sus palabras.