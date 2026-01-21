21 de enero de 2026 - 18:41

Ángel de Brito cruzó con dureza a Eial Moldavsky tras sus críticas a LAM: "Sin calle"

El intercambio se produjo tras un ida y vuelta de opiniones que terminó con una respuesta contundente del periodista.

Ángel de Brito hundió un pocó más a la China Suárez.

Ángel de Brito hundió un pocó más a la China Suárez.

Foto:

Web
Por Redacción Espectáculos

Un nuevo cruce mediático se desató luego de que Eial Moldavsky realizara un descargo público en el streaming de OLGA, donde cuestionó con dureza a LAM y a la forma en que el programa aborda la vida privada de distintas figuras. El influencer apuntó directamente contra el ciclo que conduce Ángel de Brito y abrió un debate que rápidamente generó repercusiones en redes y en el ambiente del espectáculo.

Leé además

marcela feudale dejo lam y se llevo una gran sorpresa durante su despedida: mas alla de las peleas

Marcela Feudale dejó LAM y se llevó una gran sorpresa durante su despedida: "Más allá de las peleas"

Por Redacción Espectáculos
yanina latorre dejara de participar en lam: cual fue su reaccion y quien la reemplazara

Yanina Latorre dejará de participar en LAM: cuál fue su reacción y quién la reemplazará

Por Redacción Espectáculos
Embed

Las críticas de Eial Moldavsky sobre LAM

Durante su intervención, Moldavsky expresó su malestar por ciertos contenidos que, según él, ya se encuentran naturalizados en la televisión. “Después tenés un montón de gente diciendo barbaridades y hablando. Mismo en LAM hay gente que habla pésimo de otras personas, dice barbaridades de otra gente, publica intimidades sin ningún tipo de consentimiento, cosa que es una violación total a la vida en comunidad, y nadie dice nada porque eso ya está aceptado”, sostuvo al aire.

Eial Moldavsky rompió el silencio y aclaró que no tuvo un affaire con Lali Espósito
Eial Moldavsky rompió el silencio y aclaró que no tuvo un affaire con Lali Espósito.

Eial Moldavsky rompió el silencio y aclaró que no tuvo un affaire con Lali Espósito.

La respuesta de Ángel de Brito

La respuesta de Ángel de Brito no tardó en llegar y fue fiel a su estilo frontal. Al abordar el tema en LAM, el conductor enmarcó sus dichos en una crítica más amplia vinculada al ingreso de figuras jóvenes al mundo mediático. “Tiene que ver un poco con esto de los hijos de los famosos, que a veces llegan a la tele o al streaming sin ningún tipo de preparación, a veces, intelectual o profesional o sin calle, que es lo más difícil, que es lo más difícil, la astucia”, afirmó en el inicio de su descargo, marcando una diferencia clara con Moldavsky.

Ángel de Brito
Ángel de Brito reveló la verdad sobre uno de los temas por el que más le preguntan.

Ángel de Brito reveló la verdad sobre uno de los temas por el que más le preguntan.

Lejos de quedarse en una respuesta general, De Brito profundizó su postura y recordó un episodio previo que involucró al influencer y a Lali Espósito. “En el caso de Eial Moldavsky debiera todavía hablar de lo que hizo con Lali Espósito. Porque él levanta el dedito diciendo que LAM no sé qué cosa, pero él contó en ese mismo streaming que le hizo una micropenetración a Lali, que Lali se la chupó, que lo invitó a España a vivir ocho meses y que ella le pagaba todo, que no se preocupe… Lo contó como una cosa graciosa, la filosofía no le sirvió para nada en la vida”, lanzó el periodista, sin suavizar sus palabras.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿bandana en la vendimia 2026? la aclaracion oficial tras los dichos de lowrdez en lam

¿Bandana en la Vendimia 2026? La aclaración oficial tras los dichos de Lowrdez en LAM

Por Redacción Espectáculos
Ángel de Brito reveló la verdad sobre uno de los temas por el que más le preguntan.

Ángel de Brito y María Fernanda Callejón profundizaron su pelea con fuertes cruces al aire

Por Redacción Espectáculos
los 30 anos de evita: el argentino que bailo tango con madonna recordo la pelicula en aconcagua radio

Los 30 años de "Evita": el argentino que bailó tango con Madonna recordó la película en Aconcagua Radio

Por Redacción Espectáculos
imperdible: el circo rodas y los bomberos voluntarios de guaymallen se unen en una caravana este jueves

Imperdible: el Circo Rodas y los Bomberos Voluntarios de Guaymallén se unen en una caravana este jueves

Por Redacción Espectáculos