Ángel de Brito cruzó con dureza a Eial Moldavsky tras sus críticas a LAM: "Sin calle"

Un nuevo cruce mediático se desató luego de que Eial Moldavsky realizara un descargo público en el streaming de OLGA, donde cuestionó con dureza a LAM y a la forma en que el programa aborda la vida privada de distintas figuras. El influencer apuntó directamente contra el ciclo que conduce Ángel de Brito y abrió un debate que rápidamente generó repercusiones en redes y en el ambiente del espectáculo.

pic.twitter.com/zzgf8nrRbg — Hippies con Osde (@HippiesConOsde) January 19, 2026 Las críticas de Eial Moldavsky sobre LAM Durante su intervención, Moldavsky expresó su malestar por ciertos contenidos que, según él, ya se encuentran naturalizados en la televisión. “Después tenés un montón de gente diciendo barbaridades y hablando. Mismo en LAM hay gente que habla pésimo de otras personas, dice barbaridades de otra gente, publica intimidades sin ningún tipo de consentimiento, cosa que es una violación total a la vida en comunidad, y nadie dice nada porque eso ya está aceptado”, sostuvo al aire.

Eial Moldavsky rompió el silencio y aclaró que no tuvo un affaire con Lali Espósito Eial Moldavsky rompió el silencio y aclaró que no tuvo un affaire con Lali Espósito. La respuesta de Ángel de Brito La respuesta de Ángel de Brito no tardó en llegar y fue fiel a su estilo frontal. Al abordar el tema en LAM, el conductor enmarcó sus dichos en una crítica más amplia vinculada al ingreso de figuras jóvenes al mundo mediático. “Tiene que ver un poco con esto de los hijos de los famosos, que a veces llegan a la tele o al streaming sin ningún tipo de preparación, a veces, intelectual o profesional o sin calle, que es lo más difícil, que es lo más difícil, la astucia”, afirmó en el inicio de su descargo, marcando una diferencia clara con Moldavsky.