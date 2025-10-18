Marcela Feudale dejó LAM y se llevó una gran sorpresa durante su despedida: "Más allá de las peleas"

La conductora había anunciado que dejaría el programa dos semanas atrás. Recibió el homenaje de varios compañeros y fanáticos del ciclo.

Marcela Feudale en LAM El homenaje a Marcela Feudale La emisión comenzó con un guiño simbólico: los asientos vacíos y la tribuna aplaudiendo. Tras el primer corte, el motivo quedó claro. La primera hora del programa estuvo dedicada íntegramente a la locutora, con una serie de intervenciones de sus compañeros. Pepe Ochoa y La Barby interpretaron a Juan Domingo y Eva Perón en una parodia alusiva al Día de la Lealtad Peronista, fecha elegida para la despedida. La Barby versionó No llores por mí Argentina, adaptando la letra al universo de LAM: “Con Ángel siempre al frente, en el aire. Yanina está para criticar... Romi Scalora y Farro divinas. Adabel y Laura siempre con los artistas”.

Embed Así se despidió Marcela Feudale de #LAM pic.twitter.com/0K1Xj7fhzU — emi (@eeemiliano) October 18, 2025 El público también participó con carteles alusivos como “Feudale conducción y Yanina oposición”, “Feudalismo unido jamás será vencido” y “Con Feudale y con Perón, el chisme es evolución”. Luego se proyectó un repaso por los más de 30 años de carrera de la locutora, con mensajes de colegas y amigos. Santiago del Moro fue el primero en saludarla: “Le quiero mandar un beso a la enana que se va hoy de LAM. Gran compañera, muy culta, te quiero enana”, recordó entre risas una anécdota de Infama.

A su turno, Carna envió su mensaje: "Marcelita querida, desearte lo mejor para el próximo proyecto, tu paso por LAM fue maravilloso. Te quiero un montón". Larry De Clay también se sumó al homenaje: "Sos una gran profesional, con una capacidad extraordinaria y muy leal, tan leal como el día de hoy. Te quiero mucho, hermana".

Las palabras de sus compañeras Marixa Balli, Romina Scalora y Nazarena Vélez, ausentes en el estudio, enviaron sus videos con palabras de afecto. El momento más emotivo llegó cuando se proyectaron los saludos de su sobrina, su hermana Patricia y su madre. La sobrina le deseó “lo mejor en esta nueva etapa” y le agradeció por su ejemplo. Patricia definió a Marcela como “una compañera, una amiga, siempre presente en todo”. Finalmente, su madre cerró con un mensaje que conmovió a todos: “Es una gran mujer, muy buena hija, me lleva a todas partes. Somos el trío dinámico, siempre juntos”.