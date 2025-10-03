Por qué Marcela Feudale renunció a LAM

La locutora y periodista anunció junto a Ángel de Brito su retiro de LAM y expuso los motivos que la llevaron a tomar esta importante decisión.

Marcela Feudale sorprendió al anunciar su salida de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América y en el que se destacó como panelista y también como la voz histórica del programa. La locutora explicó que su decisión responde a un nuevo desafío profesional que le ofrecieron y que no pudo rechazar.

“He recibido una propuesta para estar en Radio 10 en el mismo horario que LAM. Voy a conducir de 20 a 22 h, con un equipo muy lindo de gente”, contó Feudale, quien debutará en noviembre con su propio ciclo.

De qué se trata el nuevo programa de radio de Marcela Feudale La propuesta no solo implica un cambio de pantalla sino también un salto en su rol, ya que ahora estará al frente de un programa y la locutora detalló que la nueva etapa llega con varias responsabilidades y un estilo diferente al que mostró en televisión.

MARCELA FEUDALE SE DESPIDE DE LAM: "ME HICIERON UNA OFERTA LABORAL" "También me ofrecieron escribir en el portal con firma y una serie de cosas más. Voy a hacer actualidad y política con humor. Van a estar Jorge Alperin, Valeria Delgado, Sebastián Fernández y Osvaldo Príncipi", señaló sobre el proyecto que se emitirá bajo el nombre de "Feudalísima".

El anuncio generó emoción en el estudio de LAM y recibió el cariño de sus compañeras que la felicitaron por el paso que decidió dar y destacaron el valor de animarse a enfrentar un desafío de esta magnitud. Una de las más conmovidas fue Matilda Blanco, que no pudo contener las lágrimas durante la despedida.