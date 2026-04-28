Gran Hermano vivió una eliminación clave y Brian Sarmiento quedó fuera: el festejo de Andrea del Boca

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada atravesó una de las galas más intensas de la temporada con una eliminación que modificó por completo el equilibrio del juego. En una noche cargada de tensión, estrategias cruzadas y un versus que mantuvo la incertidumbre hasta el final, el público decidió que Brian Sarmiento abandonara la competencia .

La Maciel habló sobre su salida de Gran Hermano y señaló que la denuncia en su contra "fue una amenaza"

Se conoció el nombre de la estrella que reemplazará a La Maciel en Gran Hermano: bomba total

La gala, conducida por Santiago del Moro, también tuvo un momento especial con el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana , quien sorprendió a los participantes con un show en vivo dentro de la casa. Su presencia aportó un contraste marcado frente al clima de nerviosismo que dominaba entre los nominados, aunque toda la atención estuvo puesta en la definición de la placa.

Los nominados de la noche fueron Solange Abraham, Franco Zunino, Brian Sarmiento, Yisela “Yipio” Pintos y Danelik Galazán, una combinación de participantes con fuerte presencia estratégica, perfiles polémicos y figuras influyentes dentro de la convivencia.

Desde el inicio de la gala, las encuestas anticipaban un escenario ajustado, especialmente por el enfrentamiento entre Brian y Yipio , dos jugadores que representaban liderazgos opuestos dentro de la casa. Ambos generaban adhesiones fuertes y también rechazo tanto entre sus compañeros como en el público, lo que convirtió ese versus en el centro absoluto de la definición.

La salida de Brian cambió el mapa del juego

La eliminación de Brian Sarmiento no fue una más dentro de la competencia. Su figura tenía peso dentro de su grupo, tanto por su personalidad como por su influencia en las decisiones cotidianas y en la construcción de estrategias.

Brian Sarmiento y Manuel Ibero

Su salida dejó debilitado a su sector y fortaleció a Yipio, quien celebró con mucha emoción junto a sus compañeros al conocer el resultado. La permanencia no solo le permitió seguir en carrera, sino que reforzó su liderazgo y consolidó su posición como una de las jugadoras más fuertes de esta etapa.

Dentro de la casa, varios participantes interpretaron el resultado como un punto de inflexión que podría redefinir los próximos movimientos y futuras nominaciones.

Andrea del Boca celebró desde afuera y mostró su apoyo total a Yipio

Cuando se confirmó la salida de Brian Sarmiento, Andrea compartió un video en redes sociales donde se la vio frente al televisor celebrando con entusiasmo. Al escuchar el nombre del eliminado, gritó de alegría y su reacción fue tan efusiva que incluso provocó los ladridos de su perro, que terminó sumándose al festejo.

Andrea del Boca Andrea del Boca habría usado otro nombre mientras estuvo fuera de la casa de Gran Hermano. web

“El rancho está en orden”, el mensaje que se volvió viral

Además de celebrar la eliminación, Andrea del Boca destacó públicamente un gesto de Yipio que llamó la atención de muchos seguidores del programa: pese a las diferencias que ambas partes mantuvieron con Brian dentro de la convivencia, la participante decidió acercarse a saludarlo antes de su salida definitiva.

Ese gesto fue valorado por la actriz, que reforzó su apoyo con un mensaje directo en redes sociales. Sobre el video escribió: “El rancho está en orden”, y luego sumó una frase aún más contundente: “Yipio te amo. Aguante vos. Anna del Boca lo dijo… ¡Yipio a la final!”.