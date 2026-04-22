22 de abril de 2026 - 13:48

Pegó el grito hasta Chile: Pincoya quiere abandonar Gran Hermano lo antes posible

La participante chilena, que es una de las más querida por el público, aseguró que no quiere seguir en la competencia.

La jugadora chilena de Gran Hermano busca abandonar el reality.&nbsp;

La jugadora chilena de Gran Hermano busca abandonar el reality. 

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Gran Hermano volvió a sacudirse. Picoya protagonizó uno de los momentos más tensos de la semana con un descargo cargado de bronca y frustración que dejó en claro que su continuidad en la casa está en duda. Visiblemente angustiada, la participante lanzó un pedido directo a la audiencia que sorprendió a todos: que la voten para sacarla.

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"No quiero estar acá. Chicos, vótenme, por favor. Pa’ que mi gente me saque, expresó en medio de su catarsis. Pero además aclaró que no quiere irse por la puerta giratoria ni por ninguna salida especial: quiere que sea el público quien decida su eliminación de manera formal. No quiero irme por la giratoria. Yo ayer me quería ir en la noche", remarcó, dejando en claro que el deseo de abandonar el juego no es nuevo sino que viene acumulándose desde hace días.

Gran Hermano
La jugadora chilena de Gran Hermano busca abandonar el reality.

La jugadora chilena de Gran Hermano busca abandonar el reality.

Pincoya quiere irse de Gran Hermano

En ese mismo momento, la jugadora de Chile apuntó contra el clima que se vive dentro de la casa y no ahorró palabras para describir cómo se siente frente a sus compañeros. "Siento que soy el blanco de una manada", disparó, dejando entrever que atraviesa un aislamiento real dentro del grupo. La convivencia, según sus propias palabras, se volvió insostenible y no está dispuesta a aguantar meses de conflictos permanentes, agregó.

Embed - "Andate por la puerta de atrás como te merecés": Fuerte cruce de Pincoya y Tamara- Gran Hermano 2026

Lo que más sorprendió del descargo fue la honestidad con la que explicó sus razones para haber entrado al reality. Lejos de poner el foco en el premio económico, Picoya fue directa: "No vine por plata. Vine a buscar seguidores, vine a conocer gente. Ya lo hice". Con esas palabras dejó entrever que siente su objetivo personal cumplido y que seguir compitiendo ya no le genera ningún incentivo real.

El episodio se da en un contexto de tensión creciente para la participante, que en los últimos días también había protagonizado un enfrentamiento con la producción y otros conflictos internos dentro de la casa. La pregunta que queda abierta es si el público va a responder a su pedido o si Picoya va a terminar quedándose pese a todo.

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