Se conoció el nombre de la estrella que reemplazará a La Maciel en Gran Hermano: bomba total

Un verdadero cimbronazo sacude el universo de Gran Hermano: Generación Dorada . En las últimas horas, comenzó a circular una versión que no tardó en explotar en las redes sociales y que promete cambiar el rumbo del reality de Telefe, que ya entró en el segundo mes de competencia.

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Todo surgió a partir de un posteo de la cuenta de Instagram @mundofamososok , donde aseguraron que Gladys "La Bomba" Tucumana sería la estrella elegida para ingresar a la casa en reemplazo de Jessica “La Maciel” , quien dejó su lugar vacante por decisión personal.

“ Primicia… me acaban de confirmar que La Bomba Tucumana ingresa a Gran Hermano en el lugar que dejó vacante La Maciel ”, fue el mensaje en redes sociales, que encendió las alarmas entre los fanáticos del programa.

Como era de esperarse, la posible llegada de la cantante generó todo tipo de reacciones: desde entusiasmo por el perfil explosivo que podría aportar al juego, hasta dudas sobre cómo se adaptaría a la convivencia dentro del reality.

Gran Hermano Se supo que la cantante podría ingresar a Gran Hermano. Web

Aunque ni Telefe ni la propia cantante han confirmado el vínculo de manera oficial, el hermetismo suele ser parte de la estrategia de la producción del programa que encabeza Santiago del Moro para generar expectativa hasta el último minuto.

¿Qué podría aportar la cantante al juego?

No es un secreto que la cantante tucumana es una experta en el lenguaje televisivo. Con una carrera consolidada y un historial de cruces mediáticos memorables, su llegada podría:

Reconfigurar alianzas: Su entrada como jugadora nueva (o reemplazo) obligará a los actuales participantes a replantear sus estrategias. También es un hecho que estar en la casa será una oportunidad única para generar contenido, puesto que la artista es garantía de "show".

Como si fuera poco, su ingreso garantiza un pico de rating - que le haría falta al certamen-, especialmente en el norte argentino, donde es una referente absoluta.