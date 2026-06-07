Entre banderas, canciones y emoción: así se vive la multitudinaria despedida del Indio Solari

Los Andes en la despedida del Indio Solari. Miles de fanáticos llegan desde todo el país para darle el último adiós al Indio Solari. En micros y a pie, con banderas y mucha emoción, la despedida recuerda las históricas peregrinaciones ricoteras de cada recital.

La emoción de los fanáticos del Indio Solari.

Enviado especial de Los Andes a Buenos Aires. La despedida del Indio Solari moviliza a una multitud en Avellaneda. A lo largo de la avenida Mitre, la fila para ingresar al velatorio ya supera las 60 cuadras y se mantiene en constante movimiento, con miles de personas que llegan, ingresan al predio y se retiran mientras nuevos fanáticos ocupan su lugar.

Todo transcurre con normalidad. Kilómetros de filas mientras el Gobierno bonaerense trabaja para garantizar una despedida ordenada y masiva a Carlos “Indio” Solari. En paralelo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó que el homenaje popular "se viene desarrollando en calma y en paz".

La convocatoria reúne seguidores de todo el país, muchos de ellos llegados en micros desde distintas provincias, en una postal que recuerda las históricas peregrinaciones ricoteras de cada recital. En los alrededores también se multiplican los puestos de vendedores ambulantes, mientras la jornada transcurre con tranquilidad y sin incidentes, en un clima de respeto y emoción compartida.

La apertura estaba prevista para las 11, pero las autoridades provinciales decidieron adelantar el acceso debido a la gran cantidad de personas que hay en las inmediaciones. Por la magnitud de la convocatoria, se analiza “extender el operativo” durante el lunes o, en caso de ser necesario, hasta el martes.

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