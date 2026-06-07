Los Andes en la despedida del Indio Solari: miles de fanáticos le dan el último adiós al cantante

Enviado especial de Los Andes a Buenos Aires. Muchos lo intentaron, y lo intentarán. Buscaron darle un marco teórico vinculado a la sociología, pasando por la filosofía y hasta en la propio cultura argentina. Fue difícil de enmarcar. Terminaron por descartar todo intento 'académico' y sucumbieron ante lo que ya gritaban banderas desde rituales con misticismo popular: una locura sin explicación.

Con filas de más de 60 cuadras, la familia del Indio Solari pidió calma: "Todos podrán decir adiós"

Entre banderas, canciones y emoción: así se vive la multitudinaria despedida del Indio Solari

Carlos Alberto Solari, El Indio, murió el viernes 5 de junio a los 77 años, y con él se fue una de las figuras más emblemáticas de la música y el arte del último medio siglo. Ahora comenzó la etapa de mito sin si figura viviente. Mito que comenzó a gestarse a mediados de los 70 con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda de rock que motivó peregrinaciones sin precedentes a nivel mundial. "Hacete de abajo Mick Jagger", chicaneó alguna vez Solari entre risas que escondían una falsa modestia sustentada con un currículum de recitales épicos.

Hoy, una nueva peregrinación de 'Las Bandas', esos grupos de fanáticos que se organizan y viajan desde barrios de todos los puntos del país, tiene su epicentro en el polideportivo municipal José María Gatica, en Avellaneda. La familia del Indio decidió posponer un día el velatorio público. "Vamos a esperar a los que vienen de lejos y (el velorio) durará hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

Minutos antes de las 10 ingresaron los primeros fanáticos al Parque Domínico, donde se realiza el velatorio público del Indio Solari. La apertura estaba prevista para las 11, pero las autoridades provinciales decidieron adelantar el acceso debido a la gran cantidad de personas que hay en las inmediaciones.

La convocatoria creció rápidamente durante las primeras horas del domingo y, antes de que se habilitaran las puertas, la fila ya superaba las 25 cuadras. Miles de seguidores llegaron desde distintos puntos del país para darle el último adiós al histórico referente del rock argentino.

Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Gentileza Clarín

Multitud para despedir al Indio Solari

La despedida moviliza a miles de seguidores en Avellaneda. Desde la noche del sábado, cientos de personas se instalaron sobre la avenida Mitre para participar de una vigilia que, con el correr de las horas, fue creciendo hasta formar varias cuadras de fila a pocos metros del microestadio.

Con la apertura de las puertas, siguen llegando fanáticos desde distintos puntos del país. Por la magnitud de la convocatoria no se fijó un horario límite para el ingreso y las autoridades bonaerenses analizan “extender el operativo” durante el lunes o, en caso de ser necesario, hasta el martes.

Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico. Gentileza Clarín

En cuanto al ordenamiento del acceso, se dispuso un ingreso único por la intersección de Mitre y General Otero. Tras pasar por el lugar de despedida, los asistentes deberán retirarse nuevamente por Mitre en dirección a Wilde. Además, más de 1.500 efectivos de distintas fuerzas, junto con agentes de tránsito y postas sanitarias, se desplegaron para garantizar la seguridad durante toda la jornada.

Desde el entorno del músico también pidieron que el homenaje se desarrolle en un clima de tranquilidad. En ese sentido, recomendaron respetar los corredores de circulación y las vallas de seguridad para evitar aglomeraciones y facilitar el ingreso de quienes buscan darle el último adiós al histórico cantante.

Como diría el Indio, cuidémonos entre todos.