Un carnicero reveló por qué no hay que pedir pechuga de pollo en la carnicería: "Error fatal"

En los hábitos de compra de alimentos , cada vez más personas optan por adquirir muy puntuales cortes, especialmente la pechuga o suprema de pollo . Sin embargo, desde el rubro aseguran que esta práctica no siempre es la más conveniente.

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Según expertos en pollo , como Rubén —popular tiktoker—, elegir el ave completa permite ahorrar , cocinar más variado y aprovechar al máximo sus componentes.

Un experto en pollos contó el motivo por el que comprar la pechuga solamente está mal.

Rubén, responsable de contenido en la cuenta Chuleta City , fue contundente: “Tenés que comprarte un pollito entero”.

Para él, limitarse a comprar pechuga es un “error fatal”. Considera que, incluso para quienes viven solos, la alternativa más lógica es llevar el pollo entero y fraccionarlo, usando el freezer para conservar lo que no se consume en el momento.

Cómo aprovechar cada parte del pollo

El método que recomienda es pedir un "alakiri", una técnica de despiece que permite llevarse el pollo separado en porciones:

Alitas por un lado

Cuartos traseros por otro

Pechuga dividida en filetes o tiras

“Te va a separar alitas por un lado, cuartos traseros por el otro y la pechuga por el otro”, explicó Rubén, aclarando que el servicio no tiene costo extra si se paga el ave entera.

Más comida por menos plata

Rubén demuestra con ejemplos que el pollo entero rinde mucho más. “Acá tenés comida para uno en un día”, dice al mostrar un cuarto trasero, “Y de acá sacamos las pechuguitas para hacer en filetitos”.

Según sus cálculos, con un pollo se pueden preparar seis platos distintos, e incluso aprovechar los restos para preparar caldos.

Pollo Un experto en pollos contó el motivo por el que comprar la pechuga solamente está mal. Web

“El esqueletito te lo congelás para hacerte un caldito”, agregó, mientras mostraba los huesos ya limpios.

Además, recordó que el cliente puede pedirle el corte como lo necesite: “¿La querés en filetes, entera, en tiras para lo de los mexicanos? También se puede pedir”.

Rubén cerró su mensaje con una reflexión directa: “La gente no sabe comprar, por eso estoy yo acá explicándolo”.

Según él, esta forma de compra no solo es más barata, sino que aprovecha toda la carne del animal y ayuda a mantener el comercio de cercanía.