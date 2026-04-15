15 de abril de 2026 - 21:05

Qué alimentos son esenciales para regenerar el hígado: dónde se encuentran los nutrientes clave

Salud. El hígado tiene una capacidad única para recuperarse y necesita nutrientes específicos. Algunos alimentos no pueden faltar.

Algunos alimentos participan en procesos celulares y ayudan a proteger frente al estrés oxidativo.

Algunos alimentos participan en procesos celulares y ayudan a proteger frente al estrés oxidativo.

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Por Lucas Vasquez

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo y también uno de los pocos capaces de regenerarse. Sin embargo, esta capacidad no es automática ni infinita: depende en gran medida de los hábitos diarios y especialmente de algunos alimentos.

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Aunque muchas personas buscan soluciones rápidas, lo cierto es que ciertos nutrientes cumplen un rol clave en este proceso. Lo llamativo es que están presentes en alimentos cotidianos, pero no todos saben cómo incorporarlos correctamente para cuidar este órgano vital.

alimentos que regeneran el hígado
La alimentación equilibrada depende de proteínas, vitaminas, minerales, grasas saludables y fibra.

La alimentación equilibrada depende de proteínas, vitaminas, minerales, grasas saludables y fibra.

Proteínas, vitaminas y minerales: los nutrientes que impulsan la regeneración hepática

Para que el hígado pueda repararse, necesita una base nutricional adecuada. En este sentido, las proteínas son fundamentales. Según MedlinePlus, el portal web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, contribuyen a la reparación de los tejidos y ayudan a evitar la acumulación de grasa y el daño en las células del hígado.

  • Estas proteínas pueden encontrarse en carnes magras como pollo o pavo, además de pescado, huevos, legumbres como lentejas y garbanzos, y lácteos bajos en grasa.
  • Las vitaminas también juegan un papel central. La vitamina C y la vitamina E, por ejemplo, actúan como antioxidantes que protegen las células hepáticas frente al daño. Están presentes en frutas cítricas, kiwi, frutillas, frutos secos, semillas, aceites vegetales y palta.
  • A esto se suma el complejo B, especialmente B6, B12 y ácido fólico, esenciales para los procesos metabólicos del hígado. Estos nutrientes aparecen en verduras de hoja verde, carnes, pescado, huevos, legumbres y cereales integrales, y su falta puede afectar la capacidad de recuperación del organismo.
  • Entre los minerales, el zinc y el selenio también resultan clave. Participan en procesos celulares y ayudan a proteger frente al estrés oxidativo. Se obtienen de alimentos como mariscos, carnes, semillas, nueces y cereales integrales.
alimentos que regeneran el hígado
Una correcta organización en las comidas reduce el riesgo de enfermedades como hígado graso, hepatitis o cirrosis.

Una correcta organización en las comidas reduce el riesgo de enfermedades como hígado graso, hepatitis o cirrosis.

Grasas saludables, fibra y agua: el complemento que protege al hígado a largo plazo

  • Además de los nutrientes básicos, existen otros componentes que ayudan a mantener el hígado en buen estado. Los ácidos grasos omega-3, por ejemplo, tienen un efecto antiinflamatorio que beneficia directamente a este órgano.

Se encuentran en pescados grasos como salmón, sardina, atún y caballa, así como en semillas de chía, lino y nueces. Según la American Liver Foundation, estas grasas también pueden ayudar a limitar la acumulación de grasa en el hígado.

  • Por otro lado, la fibra cumple una función importante en la regulación del metabolismo. Presente en frutas, verduras y granos integrales, contribuye a controlar el colesterol y la glucosa. Según MedlinePlus, además favorece la digestión y el control del peso, factores que se asocian con un menor riesgo de enfermedad hepática.
  • La hidratación también es esencial. Beber suficiente agua ayuda al organismo a eliminar toxinas y facilita los procesos internos, incluyendo aquellos vinculados al hígado.
alimentos que regeneran el hígado

Cuidar el hígado no depende de soluciones rápidas, sino de decisiones diarias. Incorporar alimentos ricos en nutrientes clave puede marcar una gran diferencia en su capacidad de regenerarse y mantenerse saludable a lo largo del tiempo.

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