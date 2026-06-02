"Manos a la Olla", la campaña solidaria que busca reunir 70.000 platos de comida para quienes más lo necesitan

Son momentos difíciles, en los que la solidaridad suele ponerse a prueba por las urgencias cotidianas . Y, en este contexto, una campaña mendocina que ya se ha convertido en tradición busca demostrar una vez más que el trabajo conjunto puede marcar una diferencia concreta .

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Este invierno, el Banco de Alimentos Mendoza celebra los 10 años de "Manos a la Olla" , una iniciativa que reúne a empresas, instituciones, organizaciones y particulares con un objetivo tan simple como ambicioso: llenar 70.000 platos de comida para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad alimentaria .

Se viene la "Manos a la Olla", a beneficio del Banco de Alimentos y Valos

Se viene la "Subasta silenciosa y solidaria", a beneficio del Banco de Alimentos y Valos

Para 2026 la meta es reunir 15.000 kilogramos de arroz y lentejas , dos alimentos elegidos por su alto valor nutricional y por ser especialmente adecuados para la elaboración de comidas calientes durante los meses más fríos .

La propuesta también tiene un fuerte componente simbólico . Esta décima edición rinde homenaje a Ale Goldsack , una de las figuras más comprometidas con la misión de reducir el hambre en Mendoza y cuyo aporte dejó una huella profunda en el trabajo solidario de la provincia.

Hasta el momento, 42 empresas, entidades y grupos de trabajo ya confirmaron su participación en la colecta. Sin embargo, desde el Banco de Alimentos advierten que el desafío es grande y que el contexto actual exige redoblar esfuerzos.

Banco de Alimentos 3

La invitación apunta a que cada organización movilice a sus integrantes y transforme la campaña en una experiencia colectiva. Más allá de las actividades o intereses particulares de cada institución, el objetivo común es colaborar para que miles de familias puedan acceder a una alimentación más adecuada.

Los antecedentes muestran que la iniciativa tiene capacidad de generar un impacto real. En las nueve ediciones anteriores, decenas de empresas y grupos lograron reunir cerca de 100.000 kilogramos de arroz y lentejas, lo que permitió distribuir casi medio millón de platos de comida entre organizaciones sociales de toda la provincia.

Redoblar la apuesta

"Sabemos que entre todos se pueden lograr grandes cosas", destacan desde el Banco de Alimentos Mendoza. Por eso, además de convocar a las empresas y entidades, la campaña también está abierta a cualquier persona que quiera colaborar de manera individual.

Las donaciones permitirán fortalecer el trabajo de las 85 organizaciones sociales que integran la red del Banco de Alimentos Mendoza, instituciones que llegan de forma directa a más de 49.000 mendocinos que reciben asistencia alimentaria.

La campaña permanecerá activa hasta el 30 de junio o hasta alcanzar el objetivo de los 15.000 kilos de alimentos recolectados.

Quienes deseen colaborar de manera particular pueden realizar donaciones de arroz y lentejas a través de los canales habilitados por el Banco de Alimentos Mendoza. En tanto, las empresas, instituciones o entidades interesadas en organizar una colecta interna pueden comunicarse al teléfono 4244044, de lunes a viernes entre las 8 y las 14, o escribir al correo electrónico [email protected].