Mendoza, la primera provincia con cannabis veterinario regulado: la historia de Pimienta, la perrita que "volvió a jugar"

Mendoza se convirtió en la primera provincia en regular el uso del cannabis medicinal en animales con la reciente aprobación del Programa REPROVET (Registro y Programa de Acceso a Cannabis Medicinal para Pacientes Veterinarios). El objetivo del programa es establecer un marco legal para el tratamiento medicinal con cannabis en animales .

"Manos a la Olla", la campaña solidaria que busca reunir 70.000 platos de comida para quienes más lo necesitan

La idea del programa es abrir un camino seguro y controlado para que los animales que padezcan diversas dolencias puedan acceder a tratamientos derivados de la planta de manera regulada .

Además, el programa busca fijar una regulación que registre el cultivo por parte de los profesionales y el control de los especialistas mediante el REMVEP (Registro de Médicos Veterinarios Prescriptores) que indiquen tratamientos con cannabis.

En la Argentina, el uso del cannabis medicinal ya se encuentra regulado en humanos, pero hasta el momento aún no contaba con un marco legal para los pacientes veterinarios .

Guillermo Genta, médico veterinario y socio fundador de la Asociación Civil Veterinarios Cannábicos Argentinos, afirmó que es importante pensar en los animales como pacientes con los mismos derechos que los humanos. “Buscamos la importancia de que se entienda de que son seres sintientes y sujetos de derecho, es decir, con igualdad de condiciones”, dijo el especialista.

El médico veterinario dijo que el cannabis apacigua las dolencias de los pacientes en los casos en los que se encuentra indicado. El tratamiento no se encuentra reservado a ninguna especie, sino que engloba a todos los animales.

“Todo ser vivo que tenga una columna vertebral como eje de sostén, tiene un sistema endocannabinoide el cual uno puede modular con extractos de la planta de marihuana”, explicó Genta. “El cannabis es un aliado. Hay un montón de respuesta terapéutica, incluso mejor que la farmacología convencional”.

El caso de Pimienta: la perrita que volvió a jugar

Bárbara es la compañera humana de Pimienta, su perrita. Según contó la mendocina, el año pasado su mascota sufrió la rotura de un ligamento cruzado en una patita trasera. Tras dos operaciones y el rechazo de una prótesis, el veterinario les recomendó iniciar un tratamiento con aceite de cannabis.

“Tuvimos mucho acompañamiento, por suerte, de todos los que fueron parte de este proceso”, explicó Bárbara, quien dijo que iniciaron el tratamiento con la esperanza de que Pimienta volviera a ser como era antes.

“La experiencia ha sido super positiva. En muy poco tiempo se vieron los resultados, y el acompañamiento del veterinario experto en el tema fue esencial. Gracias a esto y al esfuerzo de nosotros como padres perrunos en llevarla a fisioterapia, hacer tratamientos y demás, es que podemos decir que Pimienta, pudo volver a ser una perrita feliz y con ganas de correr, jugar y vivir”, finalizó Bárbara.

Animales Pimienta, la perra que mejoró por el tratamiento con cannabis medicinal. GENTILEZA

En qué casos está recomendado el uso de cannabis medicinal en animales

Como en los humanos, el tratamiento debe estar indicado y guiado por un profesional.

Los casos donde está más recomendado el uso del cannabis medicinal en animales son el dolor crónico, dolor agudo, dolor postraumático, secuelas neurológicas por enfermedades virales o enfermedades parasitarias, trastornos neurológicos (como la epilepsia refractaria), acompañamiento en fin de vida, síndrome de disfunción cognitiva senil y disfunciones cognitivas (como el Alzheimer).

¿Hay riesgos en el tratamiento?

Como en los fármacos convencionales, si el tratamiento con cannabis se encuentra mal manejado puede generar consecuencias para la salud. “Como toda terapia, la dosis hace al veneno”, indicó Genta.

“Trabajando conscientemente desde la ciencia, el profesionalismo, el conocimiento, el cannabis es una de las alternativas mucho más seguras que otros fármacos convencionales por su nulo efecto sistémico, metabólico y fisiológico”, explicó el especialista.