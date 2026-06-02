Hallaron muertos a un guía de montaña y una turista uruguaya en el glaciar Vinciguerra de Ushuaia.

Dos personas fueron hallados muertos en las últimas horas en la zona superior del glaciar Vinciguerra , uno de los circuitos de trekking más exigentes y visitados de la provincia de Tierra del Fuego . Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas luego de no regresar en el horario previsto.

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Los fallecidos fueron identificados como Emiliano Feidas , un guía de montaña de aproximadamente 40 años con experiencia en el montañismo fueguino, y Abril Melina Marino Pereira , una turista uruguaya de 25 años.

Según informaron medios locales, ambos habían iniciado una excursión hacia el glaciar, ubicado al norte de la ciudad de Ushuaia , pero el lunes por la noche se activó una alerta cuando no regresaron a la base ni lograron establecer contacto.

Ante la denuncia, la Comisión de Auxilio de Ushuaia puso en marcha un operativo de emergencia y desplegó equipos de rescate en la zona. Los trabajos se desarrollaron en condiciones complejas debido a la baja visibilidad y a las características del terreno.

Finalmente, los rescatistas lograron localizar los cuerpos en uno de los sectores más altos del glaciar. Ahora, las autoridades buscan determinar las causas exactas de las muertes, pero las primeras hipótesis apuntan a que ambas víctimas habrían sufrido una caída de gran magnitud sobre una zona técnica del recorrido, falleciendo de manera inmediata.

El glaciar Vinciguerra es uno de los atractivos naturales más concurridos de Ushuaia y presenta importantes desafíos para quienes lo recorren. El circuito incluye sectores con hielo, pendientes pronunciadas y condiciones climáticas que pueden cambiar rápidamente, por lo que suele requerir experiencia previa y equipamiento adecuado.

El trekking tiene una extensión aproximada de 14 kilómetros entre ida y vuelta y demanda unas ocho horas de caminata, dependiendo de las condiciones del terreno y del clima.

Los cuerpos fueron recuperados mediante un operativo de alta complejidad debido a la altitud y a las dificultades de acceso al lugar donde fueron encontrados. Las autoridades prevén trasladarlos hacia Ushuaia con apoyo aéreo durante la jornada, siempre que las condiciones meteorológicas permitan el vuelo de los helicópteros.