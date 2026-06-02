Capital montará dos Fan Fest para vivir el Mundial 2026: dónde estará y como serán

Las avenidas Arístides Villanueva y Juan B. Justo serán los epicentros de la pasión futbolera. Habrá pantallas gigantes, sorteos y menús especiales desde los $10.000 para alentar a la Scaloneta en la fase de grupos.

Argentina a la final, los bares de la Aristides fueron los elegidos para acompañar a los 11 jugadores de la selección, luego se concentraron en la Peatonal junto a otros miles de mendocinos a festejar el triunfo de la Scaloneta.foto: Mariana Villa / Los Andes

A días del inicio de la cita máxima del fútbol, el clima mundialista ya se respira con fuerza en las calles. Con el objetivo de transformar a la capital de Mendoza en el punto de encuentro definitivo para locales y turistas, la Municipalidad de la Ciudad presentó oficialmente el “Fan Fest de la Ciudad con más copas – Mundial FIFA 2026”. Se trata de una propuesta público-privada que vestirá de fiesta a los principales polos gastronómicos y comerciales mendocinos para seguir de cerca cada partido del torneo.

La iniciativa busca que mendocinos, mendocinas y los miles de visitantes que recorren la provincia puedan disfrutar de la transmisión de todos los encuentros del certamen en locales adheridos. Los comercios contarán con una ambientación especial y experiencias diseñadas exclusivamente para acompañar la fiebre mundialista.

Sin embargo, como no podía ser de otra manera, el verdadero fuerte de la movida estará reservado para los días en que juegue la Selección Argentina. Para los partidos de la Albiceleste, se montará una celebración particular en cada rincón del circuito, sumando pantallas gigantes de alta definición, sistemas de sonido potenciados, promociones gastronómicas imperdibles y actividades interactivas para alentar en comunidad.

El Fan Fest concentrará su despliegue principalmente en dos de las arterias más vibrantes y concurridas de la noche y la tarde mendocina: la Avenida Arístides Villanueva y la Avenida Juan B. Justo. Allí, el circuito de bares, restaurantes, cafeterías y comercios minoristas ya se prepara para colgar las banderas celestes y blancas y recibir a las hinchadas.

Para incentivar el consumo local y garantizar que nadie se quede afuera del festejo, los locales gastronómicos ofrecerán menús en promoción que arrancarán desde los $10.000, un valor base que considerará opciones de comidas y bebidas pensadas tanto para la previa como para los noventa minutos de juego. Además, quienes elijan estos ejes comerciales para vivir los partidos podrán acceder a vouchers de descuento, sorteos sorpresa durante los entretiempos y diversos beneficios especiales.

Desde la comuna capitalina señalaron que el propósito central de este Fan Fest es doble: por un lado, fortalecer y potenciar el movimiento comercial y gastronómico local en el actual contexto económico; por el otro, promover el encuentro vecinal, la celebración colectiva y el disfrute seguro del espacio urbano durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. La agenda de la Selección: días y horarios para prenderse a la pantalla Para ir agendando y organizando las salidas con amigos o en familia, la organización ya confirmó los horarios de los tres encuentros clave que disputará el combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni durante la fase de grupos del Mundial. Tomá nota de los días y prepará la camiseta, porque la acción en los Fan Fest mendocinos comenzará a mediados de mes: Argentina vs. Argelia: Martes 16 de junio a las 22:00 hs. (Ideal para una cena mundialista en las terrazas de la Arístides).

Argentina vs. Austria: Lunes 22 de junio a las 14:00 hs. (El plan perfecto para cortar la jornada laboral del lunes con un almuerzo futbolero).

Argentina vs. Jordania: Sábado 27 de junio a las 23:00 hs. (Una previa espectacular para arrancar el fin de semana bien arriba alentando a la Selección).