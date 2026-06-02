2 de junio de 2026 - 11:16

Los candidatos de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y su advertencia: "No basta con jugar bien"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, mencionó a 10 equipos a los que ve con chances de ganar el Mundial 2026.

Lionel Scaloni mencionó sus candidatos para el Mundial 2026.&nbsp;

Lionel Scaloni mencionó sus candidatos para el Mundial 2026. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

La Selección Argentina ya se instaló en Estados Unidos de cara al próximo Mundial 2026. Jugará dos amistosos previos. 

Selección Argentina: Todo confirmado para los últimos amistosos antes del Mundial 2026

Por Redacción Deportes
MUNDIAL 2026.La camiseta alternativa del seleccionado argentino.

Con estreno histórico: se confirmó qué camisetas usará la Selección Argentina en el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Lionel Scaloni
El entrenador de la Selecci&oacute;n Argentina, Lionel Scaloni, dio sus candidatos al t&iacute;tulo en el Mundial 2026.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio sus candidatos al título en el Mundial 2026.

Mundial 2026: los candidatos de Lionel Scaloni

En una entrevista exclusiva con el Diario Olé, el director técnico de la Selección Argentina enumeró a los países que ve con mayor proyección: “España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos… ¡Y Croacia, me olvidaba de Croacia!”, detalló el oriundo de Pujato.

Embed

Para ejemplificarlo, Scaloni recordó las turbulencias que debió superar la Albiceleste para bordarse la tercera estrella en Qatar 2022: ”Creo que fuimos una de las selecciones campeonas que más piedras tuvo en el camino. Perdimos el primer partido; Países Bajos nos empató en el último minuto y fuimos a penales; con Francia ganábamos 2-0 jugando muy bien y nos empataron. Estuvimos a nada de no ganarla. Imaginate lo difícil que es”, concluyó el DT, remarcando lo fino que es el margen entre la gloria y el olvido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rulli vs. Musso: la pelea por el arco de la Selección Argentina ante la alarma por el Dibu Martínez. 

Rulli vs. Musso: la pelea por el arco de la Selección Argentina ante la alarma por el "Dibu" Martínez

Por Redacción Deportes
Lionel Messi se recupera de una lesión en la previa del Mundial 2026

La enfermería de la Selección Argentina: los casos más complicados pensando en el Mundial 2026

Leandro Paredes se lesionó y peligra su participación en el Mundial 2026

Leandro Paredes se desgarró y su presencia en el Mundial 2026 corre peligro

La ilusión de la Selección Argentina ya está en marcha

La ilusión de la Selección Argentina ya está en marcha: los 12 jugadores que entrenan con Lionel Scaloni