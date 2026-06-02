Los candidatos de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y su advertencia: "No basta con jugar bien"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, mencionó a 10 equipos a los que ve con chances de ganar el Mundial 2026.

Falta poco más de una semana para que ruede la pelota en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Esta edición marcará un hito histórico al expandir el cupo de participantes de 32 a 48 selecciones, un incremento que no se veía desde Francia 1998. En la antesala del debut, Lionel Scaloni rompió el silencio, analizó el complejo panorama que se viene y armó su lista de favoritos para levantar el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

Lionel Scaloni El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio sus candidatos al título en el Mundial 2026. Gentileza. Mundial 2026: los candidatos de Lionel Scaloni En una entrevista exclusiva con el Diario Olé, el director técnico de la Selección Argentina enumeró a los países que ve con mayor proyección: “España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos… ¡Y Croacia, me olvidaba de Croacia!”, detalló el oriundo de Pujato.

Fiel a su estilo cauto, el vigente campeón del mundo advirtió que el favoritismo o el buen juego no garantizan el éxito en una cita ecuménica. ”Al final, en el Mundial no solo basta con jugar bien, con ser protagonista o con ser una selección grande; después se te tienen que dar un montón de cosas para que el camino se te allane”, reflexionó.

Embed "ARGENTINA SIEMPRE QUE VA A JUGAR UN MUNDIAL ES PROTAGONISTA", LIONEL SCALONI A SOLAS CON OLÉ



El entrenador de la Selección Argentina habló a solas con Olé en la previa al Mundial 2026 y reflexionó sobre el rol que tendrán los campeones del mundo en esta cita mundialista… pic.twitter.com/0O5BmL1lXq — Diario Olé (@DiarioOle) June 2, 2026