2 de junio de 2026 - 07:55

Hoy es el Día del Bombero Voluntario: por qué se celebra cada 2 de junio

Este martes se destaca la labor de quienes, sin una remuneración a cambio, arriesgan su vida a diario para salvar vidas y responder a emergencias de todo tipo.

Cada 2 de junio es el Día del Bombero Voluntario - Foto archivo Los Andes

Cada 2 de junio es el Día del Bombero Voluntario - Foto archivo Los Andes

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Caminar por la cornisa del peligro, entre humo y llamas, no es una figura retórica para ellos. Es una rutina.

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Aunque rara vez reclaman reconocimiento o retribución, este martes 2 de junio su labor vuelve al centro de la escena: hoy se celebra el Día del Bombero Voluntario en Argentina, en homenaje a quienes arriesgan todo, sin esperar nada.

Por qué el 2 de junio se considera como el Día del Bombero Voluntario

La historia se remonta al 2 de junio de 1884, en el barrio porteño de La Boca, donde un incendio de grandes proporciones puso en riesgo un conventillo levantado con maderas de los astilleros. No había sirenas ni camiones, sólo vecinos organizados espontáneamente para evitar la catástrofe. Entre ellos, Tomás Liberti, un inmigrante italiano que, junto a su hijo Oreste y varios compañeros, formó una cadena humana para combatir las llamas.

Aquella gesta marcó el nacimiento del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios del país, que hoy cumple 142 años de historia. Entre los pioneros estaban también Lázaro Paglieti, Andrés Benvenutto, José Ragoza, Ángel Descalzo, Luis Paolinelli, Santiago Ferro, Romeo Scotti y Esteban Denegri. El lema fundacional aún resuena: “Querer es poder”.

Una vivienda en Santa Rosa fue devorada por las llamas y bomberos lograron controlarlas. Imagen de Archivo - Ignacio Blanco / Los Andes
Cada 2 de junio es el D&iacute;a del Bombero Voluntario

Cada 2 de junio es el Día del Bombero Voluntario

Hoy existen más de 1.100 asociaciones de bomberos voluntarios en todo el país, integradas por más de 58.000 personas: alrededor de 15.000 mujeres y 43.000 varones. Son brigadistas, conductores, operadoras de radio, socorristas, líderes y aprendices. Todos comparten una misma vocación: estar siempre listos para asistir en incendios, inundaciones, accidentes, rescates y emergencias de todo tipo.

Su labor, en muchos casos, no es remunerada. Sin embargo, es clave. En cada rincón del país, desde grandes ciudades hasta parajes rurales, hay una sirena dispuesta a sonar y alguien que deja lo que está haciendo para ayudar.

El 2 de junio se celebra con actos, desfiles, palabras de agradecimiento y reconocimientos. Pero sobre todo, se recuerda una verdad sencilla y poderosa: hay personas que eligen poner su cuerpo donde muchos no se animarían a mirar. Y lo hacen por el bien común.

El fuego no les tiene miedo. La comunidad, tampoco los olvida.

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