2 de junio de 2026 - 11:26

"Que los estudiantes no traigan al colegio figuritas": una escuela prohibió la actividad furor y hay polémica

Un colegio de la Ciudad de Mendoza pidió a los padres que no dejen que sus hijos lleven figuritas a clases. "Nada tienen que ver con lo pedagógico", resaltaron.

Que los estudiantes no traigan al colegio figuritas: el sorprendente pedido de una escuela y los motivos

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Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

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A través de un mensaje de WhatsApp, los directivos pidieron colaboración a los padres. Y el mensaje no tardó en viralizarse y generar todo tipo de repercusiones entre los adultos.

"En esta oportunidad nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar la colaboración desde el hogar para que los estudiantes no traigan al colegio figuritas", se lee al comienzo del mensaje.

Por qué una escuela de Mendoza pidió a los padres que no dejen que sus hijos lleven figuritas del Mundial

A días del inicio del Mundial FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026, el mensaje del colegio capitalino tomó por sorpresa a varios padres de los estudiantes del establecimiento.

Figuritas escuela

Luego de formalizar el pedido para que los chicos no lleven más figus a clases, detallaron las situaciones que motivaron este pedido.

Entre ellos mencionan "desconcentración y alboroto en el aula, lo que impide el normal desarrollo pedagógico de la clase". Además, hablan de "conflicto entre pares por el intercambio de las mismas" y "pérdidas o extravíos de ellas".

Intercambio de figuritas
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A raíz de estas situaciones es que el equipo directivo y docente del colegio pidió colaboración a los adultos para que desalienten el hecho de que los chicos lleven figuritas al establecimiento. El detalle es que muchos de quienes coleccionan aprovechan el colegio como punto de encuentro para intercambiar. No obstante, al parecer los chicos no aguardan a los recreos para iniciar el trueque, sino que estas situaciones se desencadenan en pleno cursado. Y es por ello que realizan este pedido.

"Contamos con su apoyo para evitar estas situaciones que dificultan el accionar docente y nada tienen que ver con lo pedagógico", concluyen en el comunicado.

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