El mensaje que baja de pasarelas, alfombras y salones es bastante claro: en 2026 el pelo largo pierde protagonismo frente a cortes más livianos, pulidos y con forma . Por tercer año consecutivo, los estilos cortos se mantienen como la gran tendencia. Pero no todos estos cortes son iguales ni le quedan bien a todo el mundo.

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Antes de sacar turno, conviene entender qué propone cada uno, porque la diferencia entre elegir bien o mal puede medirse en meses de crecimiento.

Si la sola idea de tijeretazo te genera ansiedad, este es el punto de entrada. El lob o clavi cut tiene su largo entre el mentón y la clavícula, es versátil y todavía lo suficientemente largo como para atarlo o esconderlo detrás de la oreja. Funciona lacio, con brushing o con onda suave, y no exige tanta manutención como otras opciones más cortas.

Lo que muchas no saben es que hay una diferencia sutil entre el lob y el clavi cut: el primero cae justo sobre los hombros o un poco más arriba, mientras que el segundo apunta específicamente a la clavícula como punto de referencia.

Su largo intermedio permite trabajar capas invisibles o despuntados que multiplican visualmente el volumen, convirtiéndose en la opción ideal para cabellos finos que buscan cuerpo sin sacrificar longitud.

Olvidate del pelo largo te contamos los 4 cortes en tendencia para el otoño-invierno 2026 (1)

Y en invierno tiene una ventaja concreta: libera el cuello justo para lucir poleras, bufandas y aros protagonistas sin que el pelo compita.

El que tiene actitud: wolf cut suave

Este es el corte más malinterpretado de la temporada. Mucha gente lo descarta por creer que es demasiado extremo, cuando en realidad la versión que domina 2026 es considerablemente más llevadera que la original.

Combina el shag de los años setenta con el mullet ochentoso, con capas marcadas, volumen y un efecto despeinado intencional. La versión más buscada llega hasta la clavícula, ideal para media estación e invierno.

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El wolf cut suave aporta volumen en cabellos finos y estiliza el rostro, pero no es la mejor opción para quienes tienen rulos marcados.

Tampoco conviene en personas que buscan un estilo muy prolijo o de bajo mantenimiento, porque sus capas desfiladas piden algo de trabajo con secador o difusor para que el resultado sea el esperado. Si eso no te molesta, es el corte con más personalidad de la lista.

El parisino de siempre que nunca falla: french bob

Hay cortes que vuelven cada temporada porque simplemente funcionan. El french bob es un bob a la altura del mentón, flexible y con ese aire relajado que queda increíble tanto con ondas naturales como con las puntas apenas redondeadas. Es el aliado perfecto para lucir aros XL y poleras de lana.

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Lo que lo hace especialmente atractivo para este otoño-invierno es su combinación de elegancia y practicidad. Funciona perfecto con flequillo o con ondas suaves, se adapta tanto a looks formales como casuales y es uno de los cortes más elegidos por su bajo mantenimiento y su capacidad de estilizar el rostro.

El error más común al pedirlo es no aclarar si se quiere con o sin flequillo, porque esa decisión cambia completamente el resultado final y el nivel de mantenimiento posterior.

El más arriesgado y el que más sorprende: bixie

El bixie es el corte que más divide opiniones en el salón, y también el que más satisfacción genera en quienes se animan. Viene a ser una mezcla entre el pixie y el bob clásico, con zonas algo más largas arriba y lados más cortos, en versiones con textura desenfadada.

Su ventaja más concreta es técnica: es la solución para pelos finos, ya que suma volumen instantáneo y elimina ese efecto de melena "chata" y pesada.

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No es un corte que se pueda llevar desapercibido, eso hay que tenerlo claro. Pero tampoco es tan extremo como un pixie clásico, y eso lo convierte en una puerta de entrada para quienes quieren un cambio real sin dar el salto definitivo al corto total.