28 de mayo de 2026 - 16:15

Se acabó el wolf cut extremo: estos son los 5 cortes en tendencia para el invierno 2026

Tendencia. El invierno 2026 favorece capas más integradas, bobs con movimiento y largos fáciles de mantener.

Se acabó el wolf cut extremo estos son los 5 cortes en tendencia para el invierno 2026 (1)
Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

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Glamour México lo definió como un corte que en 2026 se vuelve menos extremo, más adaptable y personalizable.

1. Wolf cut suave

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La primera tendencia es, justamente, una versión menos intensa del mismo corte. Conserva el movimiento y las capas, pero sin puntas demasiado filosas ni contraste exagerado entre coronilla y largo.

Funciona bien en melenas medias y largas, especialmente si se busca textura sin perder una forma fácil de peinar.

2. Clavicut

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El clavicut cae a la altura de la clavícula y se mantiene como uno de los largos más prácticos de 2026. Tiene movimiento, pero no exige el mantenimiento de un corte corto.

Es ideal para invierno porque se acomoda mejor con bufandas, tapados y sweaters altos. Además, permite atar el pelo cuando hace falta.

3. Bob francés

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El bob francés vuelve con fuerza por su aire elegante y simple. Es más corto, pulido y con una estética parisina que funciona bien en cabellos lacios u ondulados.

Puede llevarse con flequillo suave, raya al medio o puntas apenas texturizadas. La clave está en que no se vea rígido.

4. Shaggy liviano

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El shaggy se mantiene como opción para quienes quieren capas, pero la versión de invierno 2026 es menos marcada y más natural.

En vez de un corte súper rockero, aparece como una melena con textura, caída y volumen controlado. Favorece mucho a cabellos ondulados.

5. Bixie

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El bixie, mezcla entre bob y pixie, aparece como alternativa para quienes quieren un cambio fuerte sin llegar al pelo demasiado corto.

Es moderno, despeja el rostro y suma personalidad. En invierno, queda muy bien con cuellos altos, aros chicos y maquillaje simple.

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