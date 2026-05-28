El wolf cut extremo , con capas muy marcadas, contraste fuerte y volumen desordenado, empieza a dejar lugar a versiones más suaves. Para el invierno 2026, las tendencias de pelo apuntan a movimiento , textura y cortes adaptables, sin tanta agresividad visual. El wolf cut sigue vigente, pero con una lectura más usable.

Ni sweater básico ni saco rígido: el cárdigan vintage que vuelve este invierno 2026 y estiliza cualquier look

Los únicos zapatos que se usarán este invierno 2026 son los Derby

Glamour México lo definió como un corte que en 2026 se vuelve menos extremo, más adaptable y personalizable.

Se acabó el wolf cut extremo estos son los 5 cortes en tendencia para el invierno 2026 (4)

La primera tendencia es, justamente, una versión menos intensa del mismo corte. Conserva el movimiento y las capas, pero sin puntas demasiado filosas ni contraste exagerado entre coronilla y largo.

Funciona bien en melenas medias y largas, especialmente si se busca textura sin perder una forma fácil de peinar.

2. Clavicut

Se acabó el wolf cut extremo estos son los 5 cortes en tendencia para el invierno 2026 (5)

El clavicut cae a la altura de la clavícula y se mantiene como uno de los largos más prácticos de 2026. Tiene movimiento, pero no exige el mantenimiento de un corte corto.

Es ideal para invierno porque se acomoda mejor con bufandas, tapados y sweaters altos. Además, permite atar el pelo cuando hace falta.

3. Bob francés

Se acabó el wolf cut extremo estos son los 5 cortes en tendencia para el invierno 2026 (1)

El bob francés vuelve con fuerza por su aire elegante y simple. Es más corto, pulido y con una estética parisina que funciona bien en cabellos lacios u ondulados.

Puede llevarse con flequillo suave, raya al medio o puntas apenas texturizadas. La clave está en que no se vea rígido.

4. Shaggy liviano

Se acabó el wolf cut extremo estos son los 5 cortes en tendencia para el invierno 2026 (2)

El shaggy se mantiene como opción para quienes quieren capas, pero la versión de invierno 2026 es menos marcada y más natural.

En vez de un corte súper rockero, aparece como una melena con textura, caída y volumen controlado. Favorece mucho a cabellos ondulados.

5. Bixie

Se acabó el wolf cut extremo estos son los 5 cortes en tendencia para el invierno 2026 (3)

El bixie, mezcla entre bob y pixie, aparece como alternativa para quienes quieren un cambio fuerte sin llegar al pelo demasiado corto.

Es moderno, despeja el rostro y suma personalidad. En invierno, queda muy bien con cuellos altos, aros chicos y maquillaje simple.