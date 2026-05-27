27 de mayo de 2026 - 14:15

Los únicos zapatos que se usarán este invierno 2026 son los Derby

Cómodos, preppy y con aire vintage, los Derby vuelven como alternativa fuerte a mocasines, ballerinas y zapatillas urbanas.

Los únicos zapatos que se usarán este invierno 2026 son los Derby (2)
Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

Leé además

Esta señal de tránsito es importante de conocer si conducís en ruta.

Qué significa la señal de tránsito con dos autos en diferentes direcciones sobre una pendiente

Por Alejo Zanabria
que significa dejar ropa acumulada en una silla, segun la psicologia

Qué significa dejar ropa acumulada en una silla, según la psicología

Por Ignacio Alvarado

Por eso funciona con prendas de oficina, looks relajados y outfits más femeninos que necesitan un contraste.

Por qué vuelven los Derby en 2026

Vogue España incluyó los zapatos Derby entre las tendencias de otoño-invierno 2025-2026 y los describió como un regreso con comodidad, guiños nostálgicos y carácter preppy.

También Vogue Estados Unidos destacó el Derby blanco como un básico chic de 2026, aprobado por pasarela y street style, capaz de reemplazar incluso a las clásicas flats negras.

Los únicos zapatos que se usarán este invierno 2026 son los Derby (1)

La tendencia acompaña una búsqueda más amplia: zapatos cómodos, pero no deportivos; elegantes, pero no rígidos.

Cómo son los Derby que más se van a ver

Los modelos más actuales tienen punta redondeada, cordones finos, suela baja o apenas robusta y terminación pulida. Pueden ser negros, marrones, borgoña, blancos o bicolor.

Para invierno, los más fáciles de usar en Argentina son los negros de cuero, los marrones chocolate y los bicolor en blanco y negro.

Los únicos zapatos que se usarán este invierno 2026 son los Derby (3)

La versión blanca queda más jugada, pero puede levantar looks neutros con jean, pantalón sastrero o pollera midi.

Con qué combinarlos en invierno

Los Derby quedan muy bien con pantalones rectos, jeans amplios, medias a la vista, polleras tableadas, vestidos tejidos y blazers.

También funcionan con tapados largos y medias oscuras. Esa mezcla entre zapato masculino y prendas más suaves es parte de su atractivo.

El error común es usarlos con prendas demasiado rígidas de pies a cabeza. Si todo el look es muy formal, pueden parecer uniforme. Conviene sumar una prenda más relajada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los zapatos vintage de los anos 2000 vuelven a ser tendencia y se usan con jeans y faldas

Los zapatos vintage de los años 2000 vuelven a ser tendencia y se usan con jeans y faldas

las botas texanas vuelven a ser tendencia en este invierno 2026 y se combinan de estas 3 formas

Las botas texanas vuelven a ser tendencia en este invierno 2026 y se combinan de estas 3 formas

Por Ignacio Alvarado
ni sweater basico ni saco rigido: el cardigan vintage que vuelve este invierno 2026 y estiliza cualquier look

Ni sweater básico ni saco rígido: el cárdigan vintage que vuelve este invierno 2026 y estiliza cualquier look

Por Redacción Estilo
ni rosa chicle ni glitter plateado: los 5 colores de esmaltes que vuelven a ser tendencia este otono 2026

Ni rosa chicle ni glitter plateado: los 5 colores de esmaltes que vuelven a ser tendencia este otoño 2026

Por Redacción Estilo