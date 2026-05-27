Los zapatos Derby vuelven a ocupar un lugar central en la moda 2026. Para el invierno, aparecen como una opción elegante, cómoda y más actual que otros básicos del calzado plano. No son nuevos, pero regresan con una lectura moderna. El Derby combina cordones, estructura y una estética entre masculina, colegial y urbana.
Por eso funciona con prendas de oficina, looks relajados y outfits más femeninos que necesitan un contraste.
Por qué vuelven los Derby en 2026
Vogue España incluyó los zapatos Derby entre las tendencias de otoño-invierno 2025-2026 y los describió como un regreso con comodidad, guiños nostálgicos y carácter preppy.
También Vogue Estados Unidos destacó el Derby blanco como un básico chic de 2026, aprobado por pasarela y street style, capaz de reemplazar incluso a las clásicas flats negras.
Los únicos zapatos que se usarán este invierno 2026 son los Derby (1)
La tendencia acompaña una búsqueda más amplia: zapatos cómodos, pero no deportivos; elegantes, pero no rígidos.
Cómo son los Derby que más se van a ver
Los modelos más actuales tienen punta redondeada, cordones finos, suela baja o apenas robusta y terminación pulida. Pueden ser negros, marrones, borgoña, blancos o bicolor.
Para invierno, los más fáciles de usar en Argentina son los negros de cuero, los marrones chocolate y los bicolor en blanco y negro.
Los únicos zapatos que se usarán este invierno 2026 son los Derby (3)
La versión blanca queda más jugada, pero puede levantar looks neutros con jean, pantalón sastrero o pollera midi.
Con qué combinarlos en invierno
Los Derby quedan muy bien con pantalones rectos, jeans amplios, medias a la vista, polleras tableadas, vestidos tejidos y blazers.
También funcionan con tapados largos y medias oscuras. Esa mezcla entre zapato masculino y prendas más suaves es parte de su atractivo.
El error común es usarlos con prendas demasiado rígidas de pies a cabeza. Si todo el look es muy formal, pueden parecer uniforme. Conviene sumar una prenda más relajada.