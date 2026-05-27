27 de mayo de 2026 - 07:00

Las botas texanas vuelven a ser tendencia en este invierno 2026 y se combinan de estas 3 formas

Las botas texanas regresan este invierno 2026 y se convierten en el calzado clave de los looks urbanos y vintage.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

Las botas texanas vuelven a ocupar un lugar central dentro de la moda y se transforman en una de las grandes tendencias del invierno 2026. Después de varias temporadas donde dominaron las botas minimalistas y los diseños chunky, el estilo western reaparece con fuerza impulsado por la estética vintage y la búsqueda de looks con más personalidad.

Leé además

La ducha tradicional pasó de moda. Esto es lo que la reemplaza.

La ducha clásica pasó de moda: así es la nueva tendencia en baños para este 2026
ya fueron los tapados negros: el color elegante que dominara el invierno 2026

Ya fueron los tapados negros: el color elegante que dominará el invierno 2026

Este regreso no replica exactamente las versiones tradicionales del pasado. Las nuevas botas texanas aparecen con líneas más limpias, tacos cómodos y detalles más sutiles, permitiendo incorporarlas fácilmente en outfits urbanos y elegantes. Los colores más vistos son marrón chocolate, negro gastado, camel y bordó oscuro, todos alineados con la paleta protagonista de la temporada.

image

La influencia de los años 70 y 90 también juega un rol importante dentro de esta tendencia. Flecos, cuero envejecido y terminaciones artesanales vuelven a aparecer en colecciones internacionales, consolidando el regreso de una estética relajada pero sofisticada dentro de la ropa de invierno.

Las 3 formas clave de combinarlas este invierno

La primera manera de llevar las botas texanas es con jeans amplios y sweaters oversized. Esta combinación crea un look relajado y moderno, perfecto para el día a día. Los tonos neutros y tejidos gruesos ayudan a equilibrar la fuerza visual del calzado.

La segunda opción apuesta por vestidos tejidos largos y tapados de paño estructurado. Esta mezcla entre lo femenino y lo western aparece cada vez más en el street style internacional y se convierte en una de las fórmulas más elegantes del invierno.

image

La tercera forma incluye pantalones de sastrería relajada y chaquetas de cuero vintage. Este contraste entre prendas clásicas y botas texanas genera outfits sofisticados, urbanos y alineados con las nuevas tendencias de la moda contemporánea.

Así, las botas texanas dejan de ser un calzado exclusivamente asociado al estilo country y vuelven completamente reinventadas. El invierno 2026 confirma que este clásico western regresa con fuerza y se adapta perfectamente al nuevo lenguaje de la moda actual.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las botas de gamuza de los anos 70 vuelven a ser tendencia y asi se combinan este otono

Las botas de gamuza de los años 70 vuelven a ser tendencia y así se combinan este otoño

Los consumidores priorizan materiales funcionales, durables y de bajo mantenimiento al momento de construir o remodelar.

Tendencias en construcción 2026: sustentabilidad, tecnología y materiales que transforman las obras

ni sweater basico ni saco rigido: el cardigan vintage que vuelve este invierno 2026 y estiliza cualquier look

Ni sweater básico ni saco rígido: el cárdigan vintage que vuelve este invierno 2026 y estiliza cualquier look

Por Redacción Estilo
ni rosa chicle ni glitter plateado: los 5 colores de esmaltes que vuelven a ser tendencia este otono 2026

Ni rosa chicle ni glitter plateado: los 5 colores de esmaltes que vuelven a ser tendencia este otoño 2026

Por Redacción Estilo