Las botas texanas vuelven a ser tendencia en este invierno 2026 y se combinan de estas 3 formas

Las botas texanas vuelven a ocupar un lugar central dentro de la moda y se transforman en una de las grandes tendencias del invierno 2026. Después de varias temporadas donde dominaron las botas minimalistas y los diseños chunky, el estilo western reaparece con fuerza impulsado por la estética vintage y la búsqueda de looks con más personalidad.

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Este regreso no replica exactamente las versiones tradicionales del pasado. Las nuevas botas texanas aparecen con líneas más limpias, tacos cómodos y detalles más sutiles, permitiendo incorporarlas fácilmente en outfits urbanos y elegantes. Los colores más vistos son marrón chocolate, negro gastado, camel y bordó oscuro, todos alineados con la paleta protagonista de la temporada.

La influencia de los años 70 y 90 también juega un rol importante dentro de esta tendencia. Flecos, cuero envejecido y terminaciones artesanales vuelven a aparecer en colecciones internacionales, consolidando el regreso de una estética relajada pero sofisticada dentro de la ropa de invierno.

La primera manera de llevar las botas texanas es con jeans amplios y sweaters oversized . Esta combinación crea un look relajado y moderno, perfecto para el día a día. Los tonos neutros y tejidos gruesos ayudan a equilibrar la fuerza visual del calzado.

La segunda opción apuesta por vestidos tejidos largos y tapados de paño estructurado. Esta mezcla entre lo femenino y lo western aparece cada vez más en el street style internacional y se convierte en una de las fórmulas más elegantes del invierno.

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La tercera forma incluye pantalones de sastrería relajada y chaquetas de cuero vintage. Este contraste entre prendas clásicas y botas texanas genera outfits sofisticados, urbanos y alineados con las nuevas tendencias de la moda contemporánea.

Así, las botas texanas dejan de ser un calzado exclusivamente asociado al estilo country y vuelven completamente reinventadas. El invierno 2026 confirma que este clásico western regresa con fuerza y se adapta perfectamente al nuevo lenguaje de la moda actual.