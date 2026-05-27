Las botas texanas vuelven a ser tendencia en este invierno 2026 y se combinan de estas 3 formas

Las botas texanas vuelven a ocupar un lugar central dentro de la moda y se transforman en una de las grandes tendencias del invierno 2026. Después de varias temporadas donde dominaron las botas minimalistas y los diseños chunky, el estilo western reaparece con fuerza impulsado por la estética vintage y la búsqueda de looks con más personalidad.
Este regreso no replica exactamente las versiones tradicionales del pasado. Las nuevas botas texanas aparecen con líneas más limpias, tacos cómodos y detalles más sutiles, permitiendo incorporarlas fácilmente en outfits urbanos y elegantes. Los colores más vistos son marrón chocolate, negro gastado, camel y bordó oscuro, todos alineados con la paleta protagonista de la temporada.
La influencia de los años 70 y 90 también juega un rol importante dentro de esta tendencia. Flecos, cuero envejecido y terminaciones artesanales vuelven a aparecer en colecciones internacionales, consolidando el regreso de una estética relajada pero sofisticada dentro de la ropa de invierno.
Las 3 formas clave de combinarlas este invierno
La primera manera de llevar las botas texanas es con jeans amplios y sweaters oversized. Esta combinación crea un look relajado y moderno, perfecto para el día a día. Los tonos neutros y tejidos gruesos ayudan a equilibrar la fuerza visual del calzado.
La segunda opción apuesta por vestidos tejidos largos y tapados de paño estructurado. Esta mezcla entre lo femenino y lo western aparece cada vez más en el street style internacional y se convierte en una de las fórmulas más elegantes del invierno.
La tercera forma incluye pantalones de sastrería relajada y chaquetas de cuero vintage. Este contraste entre prendas clásicas y botas texanas genera outfits sofisticados, urbanos y alineados con las nuevas tendencias de la moda contemporánea.
Así, las botas texanas dejan de ser un calzado exclusivamente asociado al estilo country y vuelven completamente reinventadas. El invierno 2026 confirma que este clásico western regresa con fuerza y se adapta perfectamente al nuevo lenguaje de la moda actual.