Las botas de gamuza de los años 70 vuelven a ser tendencia y así se combinan este otoño

La moda continúa mirando al pasado y encuentra en los años setenta una de sus mayores fuentes de inspiración. Este otoño 2026, las protagonistas son las botas de gamuza , un clásico vintage que vuelve renovado y gana lugar dentro de las principales tendencias internacionales gracias a su equilibrio entre sofisticación y comodidad.

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Después de varias temporadas dominadas por botas chunky y diseños de estética urbana, las nuevas colecciones empiezan a recuperar siluetas más limpias y materiales nobles. En ese contexto, la gamuza aparece como el detalle diferencial. Su textura suave y apariencia artesanal aportan profundidad visual y una sensación más cálida dentro de los looks de otoño .

Las versiones que lideran esta tendencia incluyen cañas medias, tacos bajos y puntas ligeramente redondeadas. Los tonos tierra, camel, marrón chocolate y beige tostado dominan la escena, reforzando la estética setentosa que vuelve a instalarse en la moda actual. El objetivo ya no es llamar la atención mediante el exceso, sino construir outfits elegantes y relajados al mismo tiempo.

La versatilidad es una de las grandes razones detrás del regreso de las botas de gamuza . Este calzado puede combinarse fácilmente con jeans amplios, pantalones de sastrería relajada, vestidos tejidos o faldas largas. La clave está en mantener una paleta armónica y apostar por prendas simples que permitan destacar la textura del calzado.

Los sweaters oversized y los tapados largos de paño aparecen como aliados naturales dentro de esta tendencia. También cobran importancia los accesorios vintage, como cinturones de cuero envejecido, bolsos estructurados y bufandas de lana gruesa, que terminan de construir una estética inspirada en los años 70 pero reinterpretada desde una mirada contemporánea.

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Otro aspecto clave es la comodidad. Las nuevas tendencias priorizan prendas y accesorios funcionales, fáciles de adaptar al día a día y menos condicionados por microtendencias pasajeras. Por eso, las botas de gamuza vuelven a ocupar un lugar central dentro de la ropa y el calzado de temporada.

Así, el otoño 2026 confirma el regreso de los clásicos atemporales. Las botas de gamuza reaparecen con fuerza y demuestran que el estilo vintage sigue siendo una de las influencias más poderosas dentro de la moda contemporánea.