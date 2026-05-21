Los muebles de melamina pasaron de moda: la nueva tendencia en las cocinas para este invierno

A diferencia del brillo artificial de décadas pasadas, la tendencia 2026 combina superficies pulidas con materiales orgánicos para evitar que los espacios se sientan fríos.

Cocina de melamina: por qué pasó de moda y cuál es el nuevo mueblo que la reemplaza.

El reinado de la melamina y los tonos apagados llegó a su fin en la decoración argentina. Este invierno 2026, los muebles de laca brillante se impone en mesadas, bibliotecas y objetos de diseño, buscando romper con la neutralidad extrema para sumar luz y carácter a los ambientes domésticos.

Durante años, el minimalismo copó las casas con muebles mate y colores que buscaban pasar desapercibidos. Pero ahora el diseño pegó un giro y volvió el brillo a la escena. La laca brillante ya no se limita al blanco; ahora los que mandan son el bordó oscuro, el verde oliva y el chocolate.

image

El retorno de la laca brillante y el equilibrio con materiales orgánicos No es cuestión de llenar todo de superficies reflectantes porque sí. La versión 2026 de este acabado apuesta a mezclarse con materiales naturales como la madera rústica, el acero y el mármol travertino. La idea es que el mueble refleje la luz pero que, al tacto y a la vista, el ambiente no se vuelva una heladera.

En los departamentos chicos, este acabado glossy es un golazo porque potencia la iluminación natural y da una sensación de amplitud que el mate no puede ofrecer. La influencia viene de una mezcla entre el diseño de los años setenta y el lujo contemporáneo, buscando formas más esculturales y superficies pulidas que eleven el nivel de cualquier rincón.

image Cómo usar el brillo sin que el estilo sature Claro que no todo es tan sencillo en el día a día. Los especialistas avisan que las huellas y las marcas se notan mucho más en estas superficies, así que hay que andar con el trapito a mano con más frecuencia que antes. El secreto para que el estilo no sature es usar el brillo de forma estratégica, quizás en una isla de cocina o una mesa ratona, equilibrando siempre con textiles tejidos o lino.