21 de mayo de 2026 - 11:30

Los muebles de melamina pasaron de moda: la nueva tendencia en las cocinas para este invierno

A diferencia del brillo artificial de décadas pasadas, la tendencia 2026 combina superficies pulidas con materiales orgánicos para evitar que los espacios se sientan fríos.

Cocina de melamina: por qué pasó de moda y cuál es el nuevo mueblo que la reemplaza.&nbsp;

Cocina de melamina: por qué pasó de moda y cuál es el nuevo mueblo que la reemplaza. 

Foto:

Por Sofía Serelli

El reinado de la melamina y los tonos apagados llegó a su fin en la decoración argentina. Este invierno 2026, los muebles de laca brillante se impone en mesadas, bibliotecas y objetos de diseño, buscando romper con la neutralidad extrema para sumar luz y carácter a los ambientes domésticos.

Leé además

las latas de atun no las tires, son un tesoro para tu casa: como las podes reutilizar sin de gastar mas

Las latas de atún no las tires, son un tesoro para tu casa: cómo las podes reutilizar sin de gastar más

Por Redacción Por Las Redes
los zapatos vintage de los anos 2000 vuelven a ser tendencia y se usan con jeans y faldas

Los zapatos vintage de los años 2000 vuelven a ser tendencia y se usan con jeans y faldas

Por Redacción Por Las Redes

Durante años, el minimalismo copó las casas con muebles mate y colores que buscaban pasar desapercibidos. Pero ahora el diseño pegó un giro y volvió el brillo a la escena. La laca brillante ya no se limita al blanco; ahora los que mandan son el bordó oscuro, el verde oliva y el chocolate.

image

El retorno de la laca brillante y el equilibrio con materiales orgánicos

No es cuestión de llenar todo de superficies reflectantes porque sí. La versión 2026 de este acabado apuesta a mezclarse con materiales naturales como la madera rústica, el acero y el mármol travertino. La idea es que el mueble refleje la luz pero que, al tacto y a la vista, el ambiente no se vuelva una heladera.

En los departamentos chicos, este acabado glossy es un golazo porque potencia la iluminación natural y da una sensación de amplitud que el mate no puede ofrecer. La influencia viene de una mezcla entre el diseño de los años setenta y el lujo contemporáneo, buscando formas más esculturales y superficies pulidas que eleven el nivel de cualquier rincón.

image

Cómo usar el brillo sin que el estilo sature

Claro que no todo es tan sencillo en el día a día. Los especialistas avisan que las huellas y las marcas se notan mucho más en estas superficies, así que hay que andar con el trapito a mano con más frecuencia que antes. El secreto para que el estilo no sature es usar el brillo de forma estratégica, quizás en una isla de cocina o una mesa ratona, equilibrando siempre con textiles tejidos o lino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

vuelve el peugeot 405: asi es la version 2027 del historico auto familiar

Vuelve el Peugeot 405: así es la versión 2027 del histórico auto familiar

Por Ignacio Alvarado
carpinteros coinciden: poner un placard a medida de 2 metros antes rondaba los $430.000 y ahora supera los $700.000

Carpinteros coinciden: poner un placard a medida de 2 metros antes rondaba los $430.000 y ahora supera los $700.000

Las personas con gran autoestima aprendieron estas dos lecciones durante la infancia, según la psicología. 

Según la psicología, las personas con alta autoestima aprendieron estas 2 lecciones de vida en su infancia

Por Sofía Serelli
fue refugiado durante la guerra, jugaba en el estacionamiento de un hotel y hoy ira por su quinta copa del mundo

Fue refugiado durante la guerra, jugaba en el estacionamiento de un hotel y hoy irá por su quinta Copa del Mundo

Por Andrés Aguilera