"Nacionalismo aesthetic": Argentina está de moda y crece el auge por la indumentaria patria

La bandera argentina, el Sol de Mayo y otros símbolos patrios se convirtieron en tendencia en la moda local . Buzos, remeras, gorras y accesorios con temática patriótica inundan las vidrieras y ganan cada vez más espacio entre las nuevas generaciones.

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La tendencia, denominada “nacionalismo aesthetic” , busca reivindicar la identidad argentina y el sentido de pertenencia a través del diseño.

Aunque el fenómeno es más notable con el Mundial de Fútbol a la vuelta de la esquina, la tendencia viene creciendo desde hace algunos años , en paralelo a una revalorización de lo nacional entre las nuevas generaciones. Hoy, muchos jóvenes eligen vestir referencias argentinas como forma de expresión cultural e identidad colectiva.

La diseñadora de indumentaria y comunicadora de moda Rocío Vázquez ya había planteado en TikTok que “Argentina está teniendo su momento” . En uno de sus videos virales sostuvo que el país “está de moda” no solo por el fútbol y la consagración en el Mundial en 2022 , sino también por un cambio cultural impulsado por jóvenes que comenzaron a reivindicar símbolos, costumbres y referencias nacionales frente a discursos históricamente negativos sobre lo argentino y la exaltación de lo extranjero.

Argentina como tendencia cultural

Para Rocío Tarifeño, licenciada en Diseño, estilista de moda y docente de la Universidad de Mendoza, este fenómeno no puede analizarse únicamente desde la ropa, sino desde el contexto social y cultural que atraviesa al país.

“La moda es el resultado de varios disparadores. Depende de factores económicos, sociales y políticos. Lo que hace la moda es traducir eso que está pasando”, explicó. “La moda es el resultado de varios disparadores. Depende de factores económicos, sociales y políticos. Lo que hace la moda es traducir eso que está pasando”, explicó.

En ese sentido, consideró que el auge de prendas con símbolos nacionales responde tanto a un cambio cultural como al impacto del fútbol y la visibilidad internacional que ganó Argentina en los últimos años.

“Creo que el Mundial tiene mucho que ver. Argentina, al ganar tres copas, se posicionó de una manera diferente. Tenemos al mejor jugador del mundo, tuvimos un Papa argentino y eso genera empatía y orgullo”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que el fenómeno va más allá del deporte y refleja una necesidad generacional de revalorizar lo propio. Esto puede verse en marcas que incorporaron la bandera argentina, el Sol de Mayo o paisajes autóctonos en sus diseños.

También en los clásicos buzos universitarios inspirados en instituciones estadounidenses, pero adaptados a universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Cuyo.

Experiencia Sabia y Siu Guaraní Indumentaria Universitaria Buzos universitarios inspirados en la estética estadounidense. Experiencia Sabia y Siu Guaraní Indumentaria Universitaria

“Lo que tratamos de hacer no es solamente reivindicar la bandera, sino darle otra lectura a lo que representa el país. Así como otras universidades representan a sus países, nosotros también buscamos identificarnos con eso”, explicó Tarifeño.

La estilista también destacó cómo elementos que antes eran considerados regionales o turísticos comenzaron a integrarse a la moda urbana. “Antes esos productos se compraban solamente en paseos culturales o lugares turísticos. Hoy se usan como prendas del día a día o accesorios”, indicó.

Para Tarifeño, esta revalorización también funciona como una respuesta histórica frente a la admiración constante por lo extranjero.

“Siempre miramos hacia Europa o Estados Unidos. La moda argentina estuvo muy influenciada por eso desde la colonización. Ahora se empieza a mirar un poco más para adentro”, analizó. “Siempre miramos hacia Europa o Estados Unidos. La moda argentina estuvo muy influenciada por eso desde la colonización. Ahora se empieza a mirar un poco más para adentro”, analizó.

El debate detrás de la estética patriótica

Detrás de esta tendencia también comenzó a surgir un debate político y cultural. En su columna “La nueva cara del progresismo: nacionalismo pop, para divertirse”, publicada en Revista Demodé, Leyla Bechara analizó cómo el nacionalismo pasó de ser un relato político a convertirse en una tendencia visual y de consumo.

“Lo que estamos viviendo no es un revival del orgullo nacional sino un intento desesperado por seguir siendo un país”, sostiene.

indumentaria argentina Imagen ilustrativa / IA

Para la autora, la moda argentina actual transformó a la patria en una “puesta en escena”, donde los símbolos nacionales funcionan como elementos decorativos fácilmente reproducibles para redes sociales y campañas de marketing.

“Cuando un símbolo se multiplica hasta el hartazgo, pierde su densidad y se convierte en estampa indiferente. En las vidrieras, el celeste y blanco aprendió a vender. Soles de Mayo en poliéster, escarapelas minimal, banderas desaturadas que combinan con zapatillas retro. La patria como moodboard, la identidad como paleta”, escribe.

Bechara también señala que “Argentina se volvió una tendencia estética” y sostiene que alcanza con recorrer cualquier vidriera para encontrar “un Sol de Mayo o algún paisaje autóctono sublimado en tela”.

En esa línea, relaciona esta corriente con una crisis más profunda de representación cultural y política. “La revalidación de la identidad nacional vía elementos culturales contrasta abiertamente con el aperturismo económico del Gobierno nacional, pero dialoga de manera inseparable con la percepción de una cultura en crisis y decadencia”, plantea.

Argentina indumentaria Local de ropa en Mendoza. Bernarda García Centurión - Los Andes

Según la ensayista, mientras las instituciones tradicionales pierden capacidad de generar pertenencia, los símbolos patrios reaparecen como refugio emocional y comercial. En ese contexto, “la bandera opera como logo” y el nacionalismo “ya no se ejerce: se estetiza”.

“Argentina hoy es una estrategia de marketing perfecta”, resume. “Argentina hoy es una estrategia de marketing perfecta”, resume.

Sin embargo, para Bechara existe una paradoja: cuanto más se vacía de contenido político y social el concepto de patria, más se multiplican sus símbolos en productos, redes y campañas.

“Lo que debería ser mito vivo se reduce a logo y souvenir. Mientras no haya mito, habrá merchandising”, sostiene.

Además, advierte que “en la sociedad del espectáculo, lo real se sustituye por la representación y la bandera se convierte en la forma de participar de un nosotros que ya no tiene contenido político”.

El patriotismo en números: qué dicen los datos actuales

Para entender mejor el contexto social en el que se enmarca este fenómeno, un reciente estudio de opinión pública elaborado por la consultora Demokratía (mayo 2026) en el norte de la provincia de Mendoza indagó sobre cómo se configura el patriotismo en la actualidad, y sus resultados dialogan directamente con esta nueva tendencia estética y de consumo.

Según la investigación, ante la consulta sobre las mejores formas de demostrar amor por la patria en el día a día, los encuestados se inclinaron mayoritariamente por opciones ligadas a lo cívico y simbólico: participar activamente en instituciones, respetar y cuidar los símbolos patrios, y consumir productos nacionales o locales.

Demokratía (mayo 2026) - Mejor forma de demostrar amor por la patria en el día a día según los entrevistados. Mejor forma de demostrar amor por la patria en el día a día según los entrevistados. Demokratía (mayo 2026)

Pero, se registró una baja adhesión a deberes institucionales tradicionales, como "cumplir con las leyes y pagar los impuestos". Este dato respalda la premisa de que el patriotismo contemporáneo se experimenta de manera más visual, simbólica y ligada al consumo.

El informe destaca que los valores que hoy definen el "ser argentino" se alejaron de las características tradicionales para centrarse en el talento, la creatividad y la solidaridad. Por su parte, los jóvenes aportan un dato distintivo en el estudio: para ellos, la mejor manera de demostrar amor por el país es "trabajar con ética y excelencia", y consideran que la clave para lograr la ansiada "Unión Nacional" depende, por sobre todas las cosas, de alcanzar la estabilidad económica y superar la grieta.

Una tendencia que llegó para quedarse

A pesar de las críticas y debates que despierta, el fenómeno parece consolidarse en la moda local. Para Tarifeño, incluso podría alcanzar un nuevo pico durante el próximo Mundial.

“Pienso que esta tendencia llegó para quedarse. Va a seguir creciendo y me parece genial que lo argentino se ponga de moda”, concluyó. “Pienso que esta tendencia llegó para quedarse. Va a seguir creciendo y me parece genial que lo argentino se ponga de moda”, concluyó.

Entre el orgullo cultural, la nostalgia, el marketing y la búsqueda de identidad, el “nacionalismo aesthetic” ya se convirtió en una de las expresiones más visibles de la cultura contemporánea argentina.