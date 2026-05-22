Sexualidad masculina: la eyaculación precoz es la principal consulta y afecta a 3 de cada 5 personas en Argentina

La salud sexual masculina continúa derribando tabúes , aunque el camino hacia la consulta médica o psicológica sigue aún, para muchos, mediado por el silencio. En la actualidad, la eyaculación precoz se posiciona como la principal causa de consulta en sexología.

La sífilis en embarazadas aumentó 58%: los riesgos para el bebé de una enfermedad que regresa

Tulipán echó a 220 trabajadores por la caída del uso de preservativos y la salud sexual vuelve al debate

Las estadísticas indican que es más común de lo que se supone: afecta a 3 de cada 5 personas en la Argentina . Pese a su alta prevalencia, el peso de los mandatos socioculturales genera que muchos varones carguen con esta situación en secreto antes de buscar ayuda profesional.

Se produce cuando el semen sale del cuerpo (eyaculación) antes de lo deseado durante las relaciones sexuales. “Tener eyaculación precoz es sentir que no controlás el reflejo , que eyaculás en un momento que vos no lo has decidido, la persona siente que quiere manejarlo, quiere estirarlo, quiere acortarlo y no lo maneja”, explicó el psicólogo y sexólogo Germán Gregorio.

En sintonía con esta realidad, el especialista derribó prejuicios al asegurar que “es mucho más común que pase a que no pase”.

Por su parte, el instituto de investigación internacional Mayo Clinic explica que el síntoma principal de la eyaculación precoz es no poder retardar la eyaculación durante más de tres minutos después del coito, aunque aclara que podría suceder en toda clase de situaciones sexuales, incluso durante la masturbación.

Entre el silencio y la desinformación

Al indagar en el origen, Gregorio señaló que la mayoría de las disfunciones sexuales responden a múltiples factores. Sin embargo, aclaró que la eyaculación precoz no tiene nada de antinatural: “Las especies animales penetran y eyaculan. Entonces, lo que hace la mayoría de los varones humanos, las personas con pene humanas, es entrenar este reflejo eyaculatorio”.

Este proceso es muy similar al control de la orina, tratándose de un reflejo que se entrena y se educa. El desafío principal radica en que de la sexualidad no se habla y, al no educarse sobre ella, pocas personas cuentan con información sobre cómo son los tiempos y los espacios al iniciar su desarrollo sexual.

La sexualidad en la vida actual: a toda velocidad

A esto se suma el impacto de la vida moderna. “Hoy es algo que predomina, ¿por qué? Porque la gente generalmente mantiene un nivel de ansiedad bastante alto por el ritmo diario de vida, porque todo se hace rápido”, describió el sexólogo.

Este apuro se traslada al autoexploración: la mayoría de las personas aprenden a controlar el reflejo a través de la masturbación y, para hacerlo de manera práctica y rápida, los varones se focalizan específicamente en el placer que generan las contracciones del orgasmo. “Mientras antes y más rápido lo hagan, más rápido tienen la satisfacción y listo, no viven el proceso”, detalló Gregorio. Como consecuencia, este reflejo entrenado de forma veloz empieza a generar problemas cuando en los encuentros sexuales no se puede controlar.

El peso del secreto y un tratamiento eficaz

Este problema condiciona con fuerza los encuentros actuales y futuros debido a las pautas de crianza sobre la masculinidad y la forma en que los varones dialogan sobre su intimidad. “Si este problema lo tuvieran las mujeres, hablarían entre ellas sobre el tema; en cambio, en los varones, generalmente en los grupos de amigos se alardea sobre la sexualidad, a veces se infla o se le agregan condimentos”, comparó Gregorio. Esto lleva a que el resto del grupo piense que la sexualidad ajena es perfecta, transformando la dificultad en un secreto bien guardado.

Una de cada tres personas presenta un problema de salud mental en la Argentina y la depresión es una de las enfermedades más comunes. Así lo advierte en un informe Fundación Barceló que señala que es el trastorno de estado de ánimo más prevalente en la po Sexualidad masculina: la eyaculación precoz es más frecuente de lo que se cree (Foto: Sanatorio Allende)

“Cuando uno les plantea que cada cinco varones tres tienen eyaculación precoz, aflojan muchísimo, porque ellos sienten que no son los únicos a los que les pasa”, relató el psicólogo. Incluso, comentó que existen dinámicas terapéuticas indirectas: “Hay algunos pacientes que es muy gracioso porque en el asado de amigos largan la estadística después de haber venido a la consulta. Cuando uno se anima a plantearlo y a confesar que le pasa, los otros empiezan a bajar la guardia y a confesar también. Me ha pasado en muchas situaciones que tengo un paciente y me llegan tres o cuatro amigos del mismo paciente a los que les pasaba lo mismo, nada más que ninguno se animaba a decirlo”.

Causas de la eyaculación precoz

Mayo Clinic plantea que, si bien se desconoce la causa exacta, se reconoce una interacción compleja de factores psicológicos y biológicos. Entre ellos menciona:

Experiencias sexuales tempranas

Abuso sexual

Imagen corporal negativa

Depresión y preocupación por la eyaculación precoz

Disfunción eréctil y ansiedad

Problemas en las relaciones

Niveles hormonales o de sustancias químicas cerebrales irregulares

Hinchazón e infección de la próstata o la uretra, y rasgos hereditarios.

El diagnóstico

El psicólogo precisó que las causas orgánicas o médicas representan casos muy escasos. “Generalmente el diagnóstico se hace si la persona no pudo controlar la eyaculación durante toda su vida, probablemente es un tema de aprendizaje”, diferenció.

En cambio, si este descontrol aparece a partir de una cirugía o alguna causa médica puntual, se realiza la derivación correspondiente al urólogo para que determine el origen a través de estudios médicos. De todos modos, reiteró que esto es muy poco probable por la baja cantidad de casos reportados bajo esa etiología.

Asimismo, los especialistas distinguen dos clasificaciones de la problemática:

De por vida: Se produce todas o casi todas las veces desde el primer encuentro sexual.

Adquirida: Se manifiesta después de haber tenido experiencias sexuales previas sin problemas de eyaculación.

Cabe destacar que muchas personas sienten que tienen síntomas, pero estos no cumplen los criterios para un diagnóstico. Desde el instituto remarcan que es común tener eyaculación precoz en algún momento de la vida.

El cambio generacional: cada vez consultan más jóvenes

Los motivos y las edades de consulta han mostrado variaciones en los últimos años. Históricamente, al tratarse de un tema de aprendizaje, una persona quizás soportaba la situación durante toda la vida y se animaba a consultar a los 40 o 42 años. Gregorio detalló que a esa edad, el período refractario (el tiempo posterior al orgasmo) se vuelve más extenso, por lo que deja de ser útil la técnica juvenil de tener dos encuentros seguidos uno detrás del otro.

El insomnio es una de las alteraciones del sueño más frecuentes. Sexualidad masculina: la eyaculación precoz reiterada puede generar problemas de pareja y afectar los encuentros sexuales.

Sin embargo, el sexólogo dvirtió un cambio de tendencia: “Lo que yo he estado viendo en los últimos años es que cada vez consultan más jóvenes”. Esto ocurre, en parte, porque las parejas mujeres plantean la situación abiertamente en los primeros encuentros.

Aun así, el especialista estimó que es una patología que irá en aumento debido al estilo de vida actual de los jóvenes y de quienes transitan la pubertad o adolescencia. “Esta cosa de la inmediatez y del todo ya, en realidad hace que no toleren períodos de espera. Como el proceso es largo para llegar al encuentro sexual directamente lo cortan en la mitad”, analizó, aunque aclaró que hoy no existe una edad específica donde haya mayor incidencia.

Cuándo consultar por eyaculación precoz y cómo se trata

La necesidad de acudir a un especialista surge cuando la situación se vuelve repetitiva. Cuando se trata de parejas esporádicas, muchos varones no se lo cuestionan demasiado y lo resuelven teniendo un encuentro inmediatamente después del otro. El escenario cambia en el marco de una relación estable.

“Cuando ya están en pareja estable, fija, ya se puede hablar más de la sexualidad, porque el problema es ese: que las parejas van a los encuentros sexuales y no hablan de sexualidad ni hablan después tampoco”, apuntó Gregorio. Es allí donde se recibe la devolución de la pareja y se suele motivar la consulta. En definitiva, se debe buscar asesoramiento profesional cuando ocurre de manera repetitiva o cuando, quizás siendo menos frecuente, empieza a afectar el bienestar de la persona o la relación de pareja. Según describe Mayo Clinic, esto puede generar estrés, angustia y problemas de fecundidad.

Gregorio advirtió que a diferencia de los problemas de erección —que pueden ocurrir de forma esporádica por incomodidad o ansiedad en los primeros encuentros sin que representen un problema mayor—, la eyaculación precoz genera una alta carga emocional. Si bien un nivel alto de ansiedad o un encuentro muy esperado pueden provocar un episodio aislado que no afecta al varón si habitualmente logra controlarlo, lo que genera mucha angustia es cuando el cuadro se vuelve muy repetitivo y la persona no logra regularlo a pesar de haber probado distintas formas.

Respecto al abordaje terapéutico, Gregorio aportó tranquilidad al explicar que el tratamiento suele resolverse en cuatro o cinco sesiones. “Lo que se hace es dar tareas para que el varón pueda entrenar este reflejo de nuevo; se llama tratamiento de desensibilización progresiva. Es con tareas bien estructuradas que lo que hacen es que aprenda a manejar el reflejo. Eso obviamente lo hace en su casa, es como un estilo de trabajo donde el varón va aprendiendo las distintas etapas del reflejo y aprende a controlarlo”, concluyó.