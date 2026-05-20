Murió el flequillo pesado: estos son los 5 cortes en tendencia para el invierno 2026

El flequillo pesado empieza a perder fuerza frente a cortes más livianos, con textura y mejor movimiento. Para el invierno 2026, las tendencias de pelo apuntan a flequillos abiertos, bobs con estructura, capas invisibles y largos que no exigen estar perfectamente peinados. La clave del cambio está en la naturalidad.

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No desaparece el flequillo, pero sí se transforma: deja de ser una cortina rígida sobre la frente y pasa a integrarse con el resto del corte.

Vogue marcó los side fringes como una de las tendencias de pelo para 2026. Son flequillos laterales, más fáciles de acomodar y menos exigentes que un flequillo recto y compacto.

Funcionan bien porque no obligan a un cambio extremo. Se pueden llevar con media melena, pelo largo, bob o capas suaves, y permiten despejar el rostro cuando hace falta.

2. Bob graduado

El bob graduado gana terreno porque suma forma sin depender de un flequillo pesado. Es más corto en la nuca y apenas más largo hacia adelante.

Este corte ayuda a ordenar el pelo en invierno, especialmente con bufandas, tapados y cuellos altos. Tiene estructura, pero no se ve duro.

3. Flequillo cortina liviano

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El flequillo cortina sigue vigente, pero en una versión más suave. Se abre al centro o hacia los costados y enmarca el rostro sin taparlo por completo.

Es una opción útil para quienes quieren dejar crecer un flequillo pesado sin pasar por una etapa incómoda. Se integra con capas largas y da movimiento.

4. Capas invisibles

Las capas invisibles son ideales para quienes quieren volumen sin que el corte se vea escalonado. Desde afuera, el pelo conserva densidad; al moverse, aparece la textura.

Este recurso reemplaza al flequillo como protagonista. En vez de cargar todo el cambio en la frente, distribuye el movimiento en la melena.

5. Shag suave

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El shag suave vuelve como una alternativa con onda, pero menos extrema que en temporadas anteriores. Puede llevar flequillo abierto, puntas livianas y textura natural.

Favorece a pelos con ondas o volumen propio. La versión 2026 evita el exceso de capas marcadas y busca una caída más usable.