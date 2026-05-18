Ya fueron las camperas puffer brillosas: el abrigo vintage que vuelve este invierno 2026

Durante varias temporadas, las camperas puffer brillosas dominaron el street style gracias a su estética llamativa y su impronta urbana. Los acabados metalizados, los volúmenes exagerados y las texturas satinadas se transformaron en protagonistas absolutos de la moda de invierno . Sin embargo, el 2026 marca un cambio evidente hacia propuestas más sobrias y elegantes.

Los jeans de tiro bajo están de vuelta y se combinan con sweaters oversized y botas vintage

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La nueva temporada empieza a dejar atrás el exceso visual para recuperar prendas con mayor apariencia clásica y atemporal. En ese contexto, los abrigos vintage de lana vuelven a posicionarse como la pieza estrella del guardarropa. Inspirados en las siluetas europeas de los años 70 y 80, estos tapados largos recuperan protagonismo gracias a su elegancia silenciosa y su versatilidad.

El regreso de este tipo de abrigo también responde a una necesidad creciente de invertir en prendas más duraderas y menos asociadas a tendencias pasajeras. Frente a la saturación de piezas deportivas y brillosas, la estética vintage aporta una sensación de sofisticación relajada que empieza a dominar las principales colecciones de invierno .

Los nuevos abrigos vintage aparecen en tonos neutros y profundos como gris grafito, marrón chocolate, negro y bordó oscuro. Las texturas gruesas, el paño estructurado y las líneas rectas generan una imagen refinada que se adapta tanto a looks urbanos como más formales dentro de la ropa de temporada.

La manera de combinarlos también refleja el cambio de estética que atraviesa la moda actual. Los tapados largos se llevan con jeans amplios, sweaters oversized, botas clásicas y pantalones de sastrería relajada. El objetivo es construir outfits simples, elegantes y funcionales, donde cada prenda tenga presencia sin necesidad de exageración.

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Otro detalle importante es el regreso de los accesorios vintage. Bufandas de lana gruesa, guantes de cuero y bolsos estructurados empiezan a acompañar este nuevo estilo, reforzando una imagen más clásica y sofisticada dentro de las principales tendencias del 2026.

Así, el invierno confirma un giro hacia una moda más atemporal y menos estridente. Las camperas puffer brillosas no desaparecen completamente, pero pierden protagonismo frente a un abrigo vintage que recupera elegancia, estructura y personalidad sin esfuerzo.