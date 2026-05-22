22 de mayo de 2026 - 12:50

Chau al sweater básico: el abrigo vintage que vuelve a ser tendencia este invierno 2026

Vintage. El cárdigan con cuello de pelo y aire retro se impone como una alternativa más elegante, cómoda y fácil de combinar.

Chau al sweater básico el abrigo vintage que vuelve a ser tendencia este invierno 2026 (1)
Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

El sweater básico empieza a perder protagonismo frente a una prenda con más identidad: el cárdigan vintage con cuello de pelo. Para el invierno 2026, esta pieza vuelve como abrigo liviano, cómodo y con una estética retro que transforma cualquier look simple. No se trata del cárdigan fino y sin forma de siempre.

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La versión que gana lugar tiene textura, botones visibles, cuello destacado y un aire de guardarropa heredado, entre elegante y nostálgico.

El cárdigan que reemplaza al sweater clásico

Vogue España señaló al cárdigan con ribetes o cuello de pelo como uno de los modelos más buscados del invierno 2026. La tendencia recupera una estética vintage, pero con una lectura más actual.

El atractivo está en que abriga sin endurecer el look. A diferencia de un sweater cerrado, permite jugar con capas: camisa, remera, polera fina o musculosa debajo.

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También resulta más versátil para temperaturas cambiantes. Se puede llevar abierto, cerrado, con jean, pollera midi, pantalón sastrero o vestido tejido.

Por qué vuelve el abrigo con aire retro

La moda 2026 viene recuperando prendas con historia: tapados retro, piel sintética, tejidos artesanales y siluetas que parecen salidas de otro momento.

El cárdigan con cuello de pelo entra en esa lógica porque combina comodidad con presencia. No necesita estampados exagerados: el detalle del cuello ya aporta textura y carácter.

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Además, se adapta muy bien al invierno argentino, donde muchas veces hace falta un abrigo intermedio antes de pasar al tapado pesado.

Cómo usarlo sin que parezca antiguo

La forma más fácil es combinarlo con prendas actuales. Un cárdigan vintage queda mejor con jean recto, pantalón negro, botas bajas o mocasines.

Si el modelo tiene cuello de pelo, conviene evitar sumar demasiados accesorios grandes. La prenda ya tiene un punto visual fuerte.

Para un look más elegante, puede ir sobre una polera fina, con pantalón sastrero y zapatos bajos. Para algo más cotidiano, alcanza con remera blanca y denim.

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