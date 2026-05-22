Pocos lo saben: por qué hay que rociar vinagre en las alfombras del auto y para qué sirve

Rociar vinagre en las alfombras del auto se volvió un truco popular porque combina bajo costo y un efecto práctico: ayuda a reducir malos olores , aflojar suciedad y mejorar la limpieza de tapetes o alfombras textiles. No se trata de empapar el interior del vehículo ni de reemplazar una limpieza profunda, sino de aplicar una mezcla diluida y retirar la humedad después.

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El vinagre blanco puede ayudar a neutralizar olores provocados por humedad, comida, mascotas o tierra acumulada. También puede colaborar para desprender manchas superficiales.

Su acidez lo vuelve útil para cortar ciertos residuos y dejar las fibras más frescas. Sin embargo, no debe usarse puro sobre cualquier material, porque puede dejar olor fuerte o afectar terminaciones sensibles.

Por eso, la forma más segura es mezclarlo con agua y probar primero en una zona pequeña de la alfombra.

Si el olor es muy fuerte, conviene usar menos vinagre. El objetivo es limpiar y neutralizar, no dejar el auto con aroma ácido durante días.

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Paso a paso para aplicarlo

Retirá las alfombras del auto.

Sacudilas para quitar tierra, polvo y restos secos.

Pasá aspiradora si tenés disponible.

Rociá la mezcla de vinagre y agua sin empapar.

Dejá actuar entre 5 y 10 minutos.

Frotá suavemente con cepillo.

Secá con un trapo limpio.

Dejá ventilar al aire libre antes de volver a colocarlas.

Cuándo no conviene usar este truco

No conviene aplicarlo sobre alfombras de materiales delicados, tapizados especiales o superficies que puedan mancharse. Tampoco debe usarse si el auto queda cerrado sin ventilación.

El secado es fundamental. Si la alfombra queda húmeda, el problema de olor puede empeorar y aparecer moho.

Para manchas profundas, aceite, barro pegado o humedad persistente, lo mejor es hacer una limpieza más completa o consultar un servicio de detailing.