Ni rosa chicle ni glitter plateado: estos son los 5 colores de esmaltes que vuelven a ser tendencia este otoño 2026

El rosa chicle y el glitter plateado empiezan a perder protagonismo frente a esmaltes más elegantes, sobrios y versátiles. Para el otoño 2026, las tendencias de uñas apuntan a colores profundos , tonos tierra, acabados lechosos y manicuras menos estridentes. La clave de la temporada no es llamar la atención con brillo excesivo, sino lograr manos prolijas, modernas y fáciles de combinar con abrigos, tejidos y colores otoñales.

Por Redacción Por Las Redes

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Vogue incluyó el charcoal gray entre las tendencias de manicura 2026. Es una alternativa al negro clásico: igual de elegante, pero un poco más suave.

Funciona especialmente bien en uñas cortas o medianas, con acabado brillante. Para otoño, combina con tapados, cuero, denim oscuro y tejidos neutros.

El marrón chocolate sigue ganando lugar porque tiene profundidad sin sentirse duro. Es cálido, elegante y más actual que los nude demasiado pálidos.

En otoño 2026, se lleva en versiones café, moka, cacao o espresso. Es uno de los tonos más fáciles de adaptar a distintos estilos.

3. Borgoña

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El borgoña vuelve como clásico de temporada. Tiene la fuerza del rojo, pero con un aire más sofisticado y menos obvio.

Queda bien en uñas cortas, almendradas o cuadradas suaves. También funciona para quienes quieren color sin caer en tonos demasiado brillantes.

4. Verde bosque

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Vogue también señaló los tonos verdes profundos como parte de las manicuras 2026. El verde bosque aporta un toque diferente sin perder elegancia.

Es ideal para quienes ya usaron mucho rojo o nude y buscan una alternativa otoñal. En acabado cremoso, se ve moderno y muy combinable.

5. Milky nude

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El milky nude o tono lechoso sigue fuerte porque deja las uñas limpias, pulidas y naturales. No compite con la ropa y alarga visualmente los dedos.

La diferencia con un nude tradicional es el acabado translúcido, más fresco y menos pesado. Es perfecto para manos prolijas sin color intenso.