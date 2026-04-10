10 de abril de 2026 - 09:10

Los pantalones oversize pasaron de moda: el estilo que dominará la temporada de otoño 2026

El otoño 2026 marca un giro en la moda: un nuevo corte reemplaza al oversize y promete dominar las tendencias.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

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El nuevo favorito de las tendencias es el pantalón de corte slim relajado, una prenda que se ubica entre el ajuste clásico y la comodidad moderna. Este modelo mantiene una estructura definida, pero sin resultar excesivamente ajustado, logrando un equilibrio que estiliza la figura sin limitar el movimiento.

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El pantalón que dominará el otoño 2026

El pantalón de corte slim relajado se caracteriza por su caída natural y su confección en telas flexibles. A diferencia del oversize, que se destaca por su volumen amplio, este diseño ofrece una silueta más prolija y versátil.

Especialistas en moda destacan que este tipo de pantalones permite crear looks tanto formales como informales. Puede utilizarse con camisas, sweaters livianos o blazers, convirtiéndose en una pieza adaptable a distintos contextos del otoño 2026.

Otro aspecto clave de esta prenda es su capacidad de combinar con distintos tipos de calzado. Desde zapatillas hasta mocasines o botas, el pantalón de corte slim relajado se adapta a múltiples estilos, lo que explica su creciente presencia en las nuevas colecciones.

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Por qué los pantalones oversize pierden protagonismo

Los pantalones oversize dominaron la escena durante varias temporadas gracias a la búsqueda de comodidad y libertad de movimiento. Sin embargo, las nuevas tendencias apuntan a una estética más ordenada y fácil de combinar.

El exceso de volumen comienza a resultar menos práctico en algunos outfits, especialmente en propuestas que buscan una imagen más pulida. El corte slim relajado ofrece una alternativa que mantiene el confort, pero con una apariencia más refinada.

El otoño 2026 confirma que la moda evoluciona hacia prendas versátiles y equilibradas. El reemplazo del oversize demuestra que las tendencias continúan adaptándose a nuevas formas de expresión, donde el estilo y la funcionalidad conviven en una misma pieza.

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