El gris oscuro está pasando de moda: el color "sorpresa" que será protagonista en todos los abrigos este invierno

La moda vuelve a sorprender con un giro inesperado en la paleta de colores para la temporada más fría del año. E l clásico gris oscuro , durante décadas sinónimo de elegancia invernal, comienza a perder protagonismo frente a una apuesta mucho más audaz. El invierno 2026 ya anticipa en pasarelas y colecciones un cambio fuerte que redefine los básicos del guardarropa.

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El color que se posiciona como gran revelación es el cereza intenso , también conocido como Cherry Red profundo . Este tono logra combinar sofisticación con un toque llamativo, convirtiéndose en una de las principales tendencias de la temporada. Su presencia en abrigos, tapados largos y camperas lo transforma en el nuevo protagonista indiscutido.

El cereza intenso aporta una energía diferente a los outfits invernales. A diferencia del gris oscuro, que suele generar combinaciones más apagadas, este tono eleva cualquier look sin perder elegancia.

Especialistas en moda destacan que este color tiene la capacidad de adaptarse a distintos estilos. Puede utilizarse tanto en prendas formales como en propuestas más urbanas, lo que explica su fuerte presencia en las nuevas colecciones del invierno 2026 .

Además, su versatilidad permite combinarlo con tonos neutros como negro, beige o blanco, generando contrastes equilibrados que realzan el outfit sin sobrecargarlo.

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Por qué el gris oscuro pierde protagonismo

El gris oscuro fue durante años una elección segura por su facilidad para combinar. Sin embargo, las nuevas tendencias buscan salir de lo previsible y apostar por colores que aporten identidad.

El auge de prendas de líneas simples hace que el color cobre mayor importancia en la construcción del estilo. En este contexto, el cereza intenso aparece como una alternativa que mantiene la sofisticación, pero con un impacto visual mucho más fuerte.

Cómo incorporar el color tendencia en tus looks

Una de las formas más efectivas de sumar el cereza intenso es a través de abrigos largos o tapados, convirtiéndolos en la pieza central del outfit. También puede incorporarse en bufandas, guantes o accesorios para quienes prefieren un cambio más sutil.

El invierno 2026 confirma que la moda se anima a romper con los clásicos. El reemplazo del gris oscuro por un tono vibrante marca una nueva etapa donde la elegancia también puede ser protagonista con personalidad.