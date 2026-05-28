Adiós a las zapatillas totalmente blancas: el calzado retro que será tendencia este invierno 2026

Durante años, las zapatillas totalmente blancas dominaron la moda urbana gracias a su versatilidad y estética minimalista. Fueron el calzado favorito para combinar con jeans, sastrería y hasta looks formales. Sin embargo, este invierno 2026 comienza a marcar un cambio fuerte dentro de las principales tendencias , donde los diseños vintage y con más personalidad vuelven a ganar protagonismo.

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El nuevo favorito de la temporada son las zapatillas retro de gamuza , inspiradas en modelos deportivos de los años 70 y 80. Con suelas de goma vintage, combinaciones de color más cálidas y acabados desgastados, este tipo de calzado aporta una imagen más relajada y auténtica dentro del street style actual.

La tendencia responde a una necesidad de abandonar la perfección visual extrema que representaban las zapatillas completamente blancas. Hoy, la moda apuesta por accesorios con apariencia más natural, menos pulida y con cierto aire nostálgico. En ese contexto, las texturas de gamuza, los tonos tierra y los detalles envejecidos se convierten en elementos clave del nuevo estilo urbano.

Los colores protagonistas son marrón chocolate, verde oliva, azul petróleo, bordó y beige tostado. Además, muchas marcas incorporan logos retro y siluetas clásicas que recuerdan a modelos deportivos icónicos del pasado, reforzando así la influencia vintage dentro de la ropa y el calzado de temporada.

El calzado que redefine el street style

La gran ventaja de las zapatillas retro está en su versatilidad. Funcionan perfectamente con jeans amplios, pantalones de sastrería relajada, sweaters oversized y tapados largos. El objetivo es construir looks cómodos y sofisticados sin perder naturalidad, una de las búsquedas más fuertes de las nuevas tendencias del invierno.

Otra clave importante es la textura. La gamuza aporta profundidad visual y genera outfits más interesantes incluso cuando las prendas son simples. Por eso, este tipo de zapatilla empieza a desplazar a los modelos blancos lisos que dominaron temporadas anteriores.

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Así, el invierno 2026 confirma un cambio de estética dentro de la moda. Las zapatillas totalmente blancas dejan de ser el centro del street style y ceden protagonismo frente a un calzado retro que combina comodidad, identidad y elegancia relajada.